의정부시 청년센터 청년공감터, 3월 봄맞이 프로그램 참여자 모집

이종구기자

입력2026.02.23 10:15

경기 의정부시 청년센터 청년공감터(이하 청년센터)가 오는 24일부터 2026년 3월 봄맞이 프로그램에 참여할 청년을 모집한다.

의정부시 청년센터 청년공감터, 3월 봄맞이 프로그램 참여자 모집. 의정부시 제공

프로그램은 청년 맞춤형 6개 분야 8개 강좌로 구성된다. 취업지원은 ▲입사지원 마스터클래스, 청년 활동지원은 ▲기초 영어회화 ▲이모티콘 제작하기 ▲주식투자 포트폴리오 만들기, 문화·건강은 ▲반려견 간식 만들기 ▲도자공예 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다.


또한, 3월 봄맞이로 청년들의 소통을 위한 공감식탁 프로그램인 ▲봄날 피크닉 도시락 만들기 프로그램을 특별 운영할 예정이다.

의정부시에 거주하거나 활동 중인 19세에서 39세 청년이면 누구나 참여 가능하며, 청년센터 누리집을 통해 신청할 수 있다. 자세한 사항은 청년센터로 문의하면 안내받을 수 있다.


청년센터 운영시간은 평일 오전 10시부터 오후 9시까지, 주말 오전 10시부터 오후 6시까지고, 법정 공휴일은 휴관한다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
