동해시, 위생 취약 업소 환경개선 지원…최대 600만원 지원

강원도 동해시가 위생적이고 안전한 외식환경 조성과 소상공인 영업장 환경 개선을 위해 음식점·숙박업소·이·미용업소를 대상으로 환경개선 지원사업을 추진한다고 23일 밝혔다.

지원 대상은 신청일 기준 6개월 이상 동해시 소재 영업자로, 관계 법령의 행정처분을 받지 않은 식품·공중위생업소로, 총 8개소를 선정해 업소당 최대 600만원 범위에서 지원할 계획이다.

주요 지원 내용은 (음식업 분야) △입식형 시설개선 △조리장 및 화장실 노후시설 개선, (숙박업 분야) △개방형 접객대 전환 △객실구조 및 조식시설 개선, (이미용업 분야) △세면대, 의자, 기구 소독기 교체 등이다.

신청을 희망하는 영업주는 시 홈페이지 공고문을 참고하여 오는 3월 12일까지 사업신청서, 사업계획서, 소상공인 확인서 등의 신청서류를 제출하면 된다. 다만, 본 사업은 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

지원금은 보조금 목적 외 사용 방지를 위해 사후 사업결과 확인 후 지급되며, 보조금 전용통장 개설 및 본인부담금 입금 확인 절차를 거쳐 교부된다.

윤혜경 예방관리과장은 "음식점·숙박업소·이·미용업소를 대상으로 환경개선 지원사업을 추진한다"고 말했다.





동해=이종구 기자



