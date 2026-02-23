동해시, ‘생활체류형 관광도시’ 도약 선포…‘LOCAL STAY 동해’ 본격 추진

2025년 한국관광데이터랩 기준

외지인 방문객 전년대비 6.9% 증가

체류형 관광객도 6.7% 증가

SNS 언급량 전년대비 36% 증가

강원도 동해시는 2026년을 맞아 체류형 관광을 넘어 지역의 일상과 문화를 직접 경험하는 '생활체류형 관광도시'로의 도약을 목표로 2026 새로운 관광홍보 추진 계획을 수립하고 본격 추진에 나선다고 23일 밝혔다.

2025년 한국관광데이터랩 기준, 동해시 외지인 방문객은 전년 대비 6.9% 증가했으며, 강원·경기권에서 방문하는 50~59세 관광객 비중이 가장 높게 나타났다. 숙박을 동반한 체류형 관광객도 6.7% 증가했으며, 특히 1박 2일 체류 관광객 비중이 가장 높아 단기 방문 중심 관광에서 체류형 관광으로 전환되는 추세로 분석됐다.

관광 소비 역시 증가세를 보였다. 전국 관광 소비가 감소하는 상황에서도 동해시 관광 소비액은 약 2125억원으로 전년 대비 2% 증가했으며, 주요 소비 분야는 외식업(33.5%), 쇼핑업(26.3%), 육상운송업(18.2%) 순으로 나타났다. 또한 SNS 언급량은 전년 대비 36% 증가해 온라인상에서의 관광 관심도 역시 크게 확대된 것으로 분석됐다. 시는 이러한 2025년 관광 홍보 성과를 바탕으로, 동해시의 매력을 극대화하고 관광객 유입을 확대하기 위한 전략을 2026년에도 본격 추진할 계획이다.

시는 2026년 관광홍보 컨셉을 'LOCAL STAY 동해'로 정하고, 'Look 동해를 보고 → Open 동해의 이야기를 열고 → Connect 동해의 이야기, 세상과 소통하며 → Act 동해에서 즐기고 → Live 동해처럼 살아보다'의 5대 테마로 관광홍보 전략을 체계화했다.

'LOCAL STAY 동해'를 핵심 키워드로 관광 인프라 고도화부터 글로벌 마케팅, 체험형 콘텐츠 강화까지 전방위적인 관광홍보 전략을 추진할 방침이다.

(Look 동해) 관광안내체계 전반을 정비해 관광정보 접근성을 대폭 강화한다. 관광홈페이지와 스마트 관광안내시스템 고도화, 관광안내소 및 무인안내 시스템 운영, 다국어·점자 관광홍보물 제작 등을 통해 누구나 쉽게 동해 관광 정보를 접할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

(Open 동해) 팸투어, 관광설명회, 크리에이터 콘텐츠 제작, 언론 미디어 홍보 등을 통해 동해만의 관광 스토리를 적극 알린다. 특히 '여유동해' 팸투어와 뉴미디어 크리에이터 활용 콘텐츠는 연중 지속형 홍보 모델로 운영해 단발성 홍보에서 벗어난다는 점이 특징이다.

(Connect 동해) 국외 관광객 유치를 위한 글로벌 마케팅도 강화한다. 대만 관광박람회 참가, 일본 오사카 여행사 팸투어 운영과 함께, 전통한옥을 활용한 K-컬처 체험 프로그램을 도입해 외국인 관광객의 체류형 콘텐츠를 확대할 계획이다.

(Act 동해) 레저·체험·이동·서비스를 연계한 체험형 관광 콘텐츠를 활성화한다. '2026 원하던 바다' 해양레저 프로그램, 소규모·단체 관광객 인센티브 지원, 스탬프투어, 시티투어버스·관광택시 운영 등을 통해 재방문을 유도하는 관광 서비스 체계를 구축할 예정이다.

이어 (Live 동해) 일과 쉼을 병행하는 워케이션 프로그램을 운영하고, 관광지 연계 체험, ESG 프로그램 등을 결합해 동해에서의 일상 체험형 관광 모델을 본격 육성할 계획이다.

심규언 동해시장은 "2026년 'LOCAL STAY 동해'는 관광객이 단순히 다녀가는 도시가 아니라, 동해의 일상과 문화를 직접 경험하며 머무는 도시로 인식되는 전환점이 될 것"이라며, "앞으로도 시민과 관광객 모두가 체감할 수 있는 관광정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



