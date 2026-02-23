대전시립교향악단, '마스터즈 시리즈 2 로맨틱' 공연

브루크너의 로맨틱...오는 27일 오후 7시 30분 대전예술의전당 아트홀

대전시립교향악단이 오는 27일 오후 7시 30분 대전예술의전당 아트홀에서 '마스터즈 시리즈 2 : 로맨틱' 공연을 연다.

이번 공연은 대전시향의 여자경 예술감독의 깊이 있는 해석과 최근 클래식계에서 가장 뜨거운 관심을 받는 피아니스트 이효의 만남으로 일찍이 음악 팬들의 기대를 모으고 있다.

1부는 쇼팽이 남긴 고백, 피아노 협주곡 제2번이 연주된다. 쇼팽이 첫사랑을 향한 설렘을 담아 쓴 이 곡은 낭만주의 협주곡의 정수로 꼽힌다.

협연자로 나서는 피아니스트 이효는 세계 최고 권위의 '쇼팽 국제 피아노 콩쿠르' 결선에 형제가 동시에 진출하며 전 세계 클래식계를 놀라게 한 주인공이다.

피아니스트 이효는 국내외 무대에서 꾸준히 주목받아온 연주자로, 풍부한 음악적 표현력과 안정된 테크닉을 바탕으로 관객과 깊이 교감하는 연주를 선보여 왔다. 이번 무대에서는 쇼팽 특유의 시적 감수성과 서정적 아름다움을 한층 밀도 있게 풀어낼 예정이다.

2부는 브루크너 교향곡 제4번 '로맨틱'이 이어진다. 브루크너가 직접 '로맨틱'이라는 부제를 붙인 이 작품은 자연과 중세적 상상, 신앙적 숭고함이 어우러진 교향곡으로, 웅장한 관현악과 깊이 있는 구조미가 인상적이다.

호른이 이끄는 장엄한 주제와 광활한 자연을 연상시키는 사운드는 브루크너 음악의 진면목을 드러내며, 대전시향의 탄탄한 앙상블을 확인하는 자리가 될 것이다.

대전시립교향악단은 이번 공연을 통해 낭만주의 음악이 지닌 깊은 감성과 숭고한 울림을 전하며, 관객들에게 오래도록 기억될 감동의 순간을 선사할 것으로 기대된다.





