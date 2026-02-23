"명품 판 키운다"…G마켓, 직구 플랫폼 'MXN' 입점

20만개 이상 명품 DB 보유

구찌, 버버리 등 최대 20% 할인 프로모션

G마켓이 해외 명품 브랜드 전문 크로스보더 이커머스 'MXN 커머스 이태리(이하 MXN)'와 손잡고 명품 직구 카테고리 강화에 나선다고 23일 밝혔다.

MXN은 20만개 이상의 명품 데이터베이스(DB)를 기반으로 해외 인기 브랜드 상품을 선보이는 해외직구 플랫폼이다. 정품만을 취급하며, 해외 배송과 통관 절차까지 일괄 지원해 직구 경험이 없는 고객도 안심하고 이용할 수 있는 것이 특징이다.

G마켓은 이번 MXN 입점을 통해 글로벌 명품 브랜드 선택지를 대폭 확대했다. 유행을 이끄는 신흥 명품 브랜드부터 오랫동안 사랑받아 온 전통 명품 브랜드, 그리고 인기 있는 신발 브랜드까지 다양한 상품을 한곳에 모아 쉽게 비교하고 구매할 수 있도록 했다.

입점 프로모션도 마련했다. 3월1일까지 일주일간 '봄맞이 해외 명품직구'를 열고, G마켓 전 고객을 대상으로 8% 할인쿠폰과 10% 브랜드 중복쿠폰을 제공해 할인 체감 폭을 높였다.

특히, 매일 다른 브랜드를 선보이는 '요일별 브랜드 특집' 상품은 할인 혜택을 더욱 강화했다. 8% 할인쿠폰에 12% 브랜드 중복쿠폰을 더해 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 요일별 주요 할인 브랜드는 ▲가니·스톤아일랜드(월,화) ▲버버리(수) ▲막스마라(목) ▲구찌·롱샴·드래곤디퓨전(금,토) ▲버켄스탁·온러닝·캠퍼·프리미아타·뉴발란스(일) 등이다. 행사 상품은 수량 한정 특가로 운영하며, 준비된 물량 소진 시 조기 종료될 수 있다.

자세한 행사 내용은 G마켓 웹에서 'MXN'을 검색하면 된다. '럭셔리다이렉트' 검색 시 관련 미니샵도 접속 가능하다.

G마켓 관계자는 "해외 명품에 대한 고객 수요가 꾸준히 확대되는 가운데, 신뢰도 높은 플랫폼과의 협업을 통해 상품 경쟁력을 한층 강화했다"며 "다양한 할인쿠폰과 요일별 브랜드 특가를 통해 합리적인 가격으로 인기 명품을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.





