가수 정동원, 23일 해병대 입대…"자신과의 약속"

이이슬기자

입력2026.02.23 09:29

교육훈련단 입소…18개월 복무 예정

정동원. 쇼플레이엔터테인먼트 제공

정동원. 쇼플레이엔터테인먼트 제공

가수 정동원이 23일 해병대에 입대한다.


소속사 쇼플레이엔터테인먼트는 이날 "해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 이행한다"고 밝혔다. 소속사는 "정동원이 오랜 시간 품어온 뜻에 따른 결정"이라며 "스스로와의 약속을 지키기 위해 책임감 있는 선택을 했다"고 전했다.

이어 "건강하게 의무를 마치고 성숙한 모습으로 돌아올 수 있도록 응원을 당부한다"며 "복귀할 날까지 변함없이 지원하겠다"고 했다.


2019년 데뷔한 정동원은 2020년 TV조선 오디션 프로그램 '내일은 미스터트롯'에서 5위에 오르며 이름을 알렸다. 2007년생인 정동원은 이달 서울공연예술고등학교를 졸업했다.


정동원은 지난 5일 리메이크 미니 앨범 '소품집 볼륨 2'(Sopumjip Vol.2)를 발매했으며, 13일에는 경기도 고양시 킨텍스에서 첫 팬 콘서트를 열고 팬들과 만났다. 입대 전 마지막 공식 행사였던 이번 공연은 전석 매진을 기록했다.

정동원은 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무할 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
