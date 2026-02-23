카카오모빌리티, 사우디에 통합 모빌리티 기술 수출 결실

통합 모빌리티 설루션 공급

카카오모빌리티가 사우디아라비아의 90조원 규모 초대형 스마트시티 개발 사업 '디리야 프로젝트'에 통합 모빌리티 설루션을 공급한다.

사우디아라비아 디리야컴퍼니 본사 내에 전시된 조감도 모형. 디리야 일부 구역의 지하 공간 계획이 표현되고 있다. 카카오모빌리티. AD 원본보기 아이콘

카카오모빌리티는 23일 디리야컴퍼니와 통합 모빌리티 설루션을 공급하는 유상 실증 계약(PoC)을 체결했다고 밝혔다. 지난해 5월 디리야컴퍼니와 미래 모빌리티 서비스 공동 개발을 위한 업무협약을 체결한 후 7개월 만의 성과다.

디리야 프로젝트는 14㎢ 부지의 대규모 복합 인프라로, 지하에서 통행 및 주차가 주로 이뤄질 예정이다. 카카오모빌리티는 현지 주차 인프라의 데이터화부터 카카오T 사용자 인터페이스 및 운영 소프트웨어 이식까지 '풀 패키지' 형태로 설루션을 제공하게 된다. 이를 위해 5000대 규모에 달하는 3개 구역 설루션을 우선 구축한다.

또한 지하 환경을 포함해 6만대 이상 차량의 이동을 효율적으로 관리하기 위해 '주차 풀 스택' 기술 또한 투입한다. 이는 ▲수요 예측을 통한 인근 주차장 안내나 잔여면 예측 정보 등 'AI 기반 공간 최적화 기술' ▲GPS 수신이 불가능한 대규모 지하 주차장에서도 길 안내를 제공하는 '실내 내비게이션' ▲발레 서비스·입출차·결제를 하나의 앱에서 제공하는 통합 플랫폼 역량으로 구성된다.

카카오모빌리티는 PoC를 계기로 디리야 전체 모빌리티 거점으로의 설루션 확대 적용을 논의할 예정이다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "이번 계약은 주차장 관리를 넘어 카카오모빌리티가 글로벌 시장에서 미래 모빌리티 기술 영역으로 나아가기 위한 교두보"라며 "데이터 기반의 정교한 주차 플랫폼은 향후 자율주행 차량의 충전 및 대기, 로봇 배송 등을 연결하는 핵심 기반이 될 것으로 기대되는 만큼 성공적인 PoC를 통해 글로벌 시장에 피지컬 AI 기술 역량을 선보여 나갈 것"이라고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>