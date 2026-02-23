본문 바로가기
은평구, 정보공개 종합평가 4년 연속 우수 등급

김민진기자

입력2026.02.23 09:25

서울 은평구(구청장 김미경)가 행정안전부 주관 '2025년 정보공개 종합평가'에서 94.97점을 받아 4년 연속 우수 등급을 달성했다.

김미경 은평구청장. 은평구 제공.

이번 평가는 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관 등 561개 기관을 대상으로 2024년 9월부터 지난해 8월까지 사전정보공표, 원문공개, 청구처리, 고객관리, 제도운영 등 5개 분야 12개 지표로 진행됐다.


은평구는 평가군 평균이 하락한 상황에서도 지난해보다 높은 점수를 기록했으며, 사전정보공표 등록건수, 결재문서의 원문정보 충실성, 고객 수요 분석 실적 3개 지표에서 만점을 받았다.

구는 구민 생활과 밀접한 행정정보를 홈페이지에 분야별로 사전 공표하고, 자주 청구하는 정보와 키워드를 분석해 공표 목록을 지속 발굴하는 한편 직원 대상 정보공개 교육도 꾸준히 실시해왔다.


김미경 은평구청장은 "앞으로도 더욱 적극적이고 체계적인 정보공개로 구민이 신뢰할 수 있는 행정을 구현해 나가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
