본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

반도체가 이끈 수출 증가세…이달 20일까지 23.5% 늘어(상보)

세종=주상돈기자

입력2026.02.23 09:22

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관세청, 2월 1~20일 수출입 현황
반도체 수출 134.1%↑

슈퍼사이클에 힘입은 반도체 호황에 이달 수출이 증가세를 보이고 있다. 설 연휴 탓에 조업일수가 지난해 같은 기간보다 2.5일 부족했음에도 전체 수출이 23% 넘는 증가세를 보였다.


23일 관세청이 발표한 '2월 1~20일 수출입 현황'에 따르면 이 기간 수출액은 435억달러로 전년 동기 대비 23.5% 늘었다.

경기 평택항에 컨테이너가 선적 대기하고 있다. 강진형 기자

경기 평택항에 컨테이너가 선적 대기하고 있다. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

조업일수는 13일로 지난해 동기(15.5일)보다 2.5일 적었다. 이를 고려한 일평균수출액은 33억5000만달러로 47.3% 증가했다.


품목별로는 전년 동기 대비 반도체(134.1%)와 석유제품(10.5%), 컴퓨터 주변기기(129.2%) 등은 증가, 승용차(-26.6%) 등 감소했다. 이에 따라 반도체 수출 비중은 34.7%로 16.4%포인트 커졌다. 국가별로는 중국(30.8%)과 미국(21.9%), 베트남(17.6%), 유럽연합(EU·11.4%), 대만(76.4%) 등 10대 주요 국가로의 수출이 모두 늘었다.


이달 20일까지 수입은 386억달러로 전년 동기 대비 11.7% 증가했다. 반도체(19.2%)와 원유(0.8%), 반도체 제조장비(28.5%) 등은 증가, 기계류(-6.0%) 등이 감소했다. 중국(38.6%)과 EU(10.5%), 베트남(32.4%), 대만(8.5%) 등으로부터의 수입은 늘었고, 미국(-3.2%)과 일본(-9.2%) 등은 줄었다.

2월 1~20일 무역수지는 49억4900만달러 흑자를 기록했다. 이에 따라 올해 1월1일부터 이달 20일까지의 누적 무역흑자는 136억6400만달러가 됐다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜 "한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기