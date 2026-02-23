반도체가 이끈 수출 증가세…이달 20일까지 23.5% 늘어(상보)

관세청, 2월 1~20일 수출입 현황

반도체 수출 134.1%↑

슈퍼사이클에 힘입은 반도체 호황에 이달 수출이 증가세를 보이고 있다. 설 연휴 탓에 조업일수가 지난해 같은 기간보다 2.5일 부족했음에도 전체 수출이 23% 넘는 증가세를 보였다.

23일 관세청이 발표한 '2월 1~20일 수출입 현황'에 따르면 이 기간 수출액은 435억달러로 전년 동기 대비 23.5% 늘었다.

경기 평택항에 컨테이너가 선적 대기하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

조업일수는 13일로 지난해 동기(15.5일)보다 2.5일 적었다. 이를 고려한 일평균수출액은 33억5000만달러로 47.3% 증가했다.

품목별로는 전년 동기 대비 반도체(134.1%)와 석유제품(10.5%), 컴퓨터 주변기기(129.2%) 등은 증가, 승용차(-26.6%) 등 감소했다. 이에 따라 반도체 수출 비중은 34.7%로 16.4%포인트 커졌다. 국가별로는 중국(30.8%)과 미국(21.9%), 베트남(17.6%), 유럽연합(EU·11.4%), 대만(76.4%) 등 10대 주요 국가로의 수출이 모두 늘었다.

이달 20일까지 수입은 386억달러로 전년 동기 대비 11.7% 증가했다. 반도체(19.2%)와 원유(0.8%), 반도체 제조장비(28.5%) 등은 증가, 기계류(-6.0%) 등이 감소했다. 중국(38.6%)과 EU(10.5%), 베트남(32.4%), 대만(8.5%) 등으로부터의 수입은 늘었고, 미국(-3.2%)과 일본(-9.2%) 등은 줄었다.

2월 1~20일 무역수지는 49억4900만달러 흑자를 기록했다. 이에 따라 올해 1월1일부터 이달 20일까지의 누적 무역흑자는 136억6400만달러가 됐다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



