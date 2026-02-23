본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

인권위, 정부 부처에 가정 밖 청소년 주거권 정책 마련 권고

오지은기자

입력2026.02.23 12:00

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"헌법상 주거권 보장에도 제도 사각지대"
"보호자 동의 없이 쉼터 입소 근거 마련해야"

국가인권위원회가 정부 부처에 '가정 밖 청소년'의 주거권 증진을 위한 정책을 마련하라고 권고했다.

서울 중구 국가인권위원회. 연합뉴스

서울 중구 국가인권위원회. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

인권위는 성평등가족부·국토교통부·보건복지부 장관에게 '청소년복지 지원법', '주거기본법', '아동복지법' 등 관련 법령을 개정하라고 권고했다고 23일 밝혔다.


인권위는 헌법 제35조가 국가의 주거권 보장 의무를 명시하고 있는 것에 반해 가정 밖 청소년은 실질적인 주거권의 주체로 인정받지 못하고 있다고 지적했다. 정부 주거 지원 제도의 문턱이 높다는 설명이다.

인권위는 성평등가족부 장관에게 '가정 밖 청소년'의 정의를 본인 의사에 따라 가정에서 거주하지 않기로 한 청소년까지 포괄하도록 확대하고, 청소년이 쉼터 입소를 희망할 경우 보호자 동의가 필요하지 않음을 명확히 규정할 것을 권고했다. 현행 청소년복지 지원법은 '가정 밖 청소년'을 가정 내 갈등·학대·폭력·방임, 가정해체, 가출 등의 사유로 보호자로부터 이탈된 청소년으로서 사회적 보호 및 지원이 필요한 청소년으로 정의한다.


아울러 청소년쉼터와 청소년자립지원관 설치를 확대하고, 가정 밖 여성 청소년의 성폭력·성 착취 피해 예방을 위해 성별 특성을 고려한 주거지원 방안을 마련할 필요가 있다고 덧붙였다.


국토교통부 장관에게는 주거기본법 등 법령을 개정해 가정 밖 청소년이 적절한 주거지원을 받을 수 있도록 명확한 근거를 두고 19세 미만 청소년도 공공임대주택을 공급받을 수 있는 방안을 마련할 것을 권고했다. 보건복지부 장관에게는 15세 이상 청소년이 쉼터 등 시설에서 중도 퇴소하더라도 자립 지원 대상에 포함되도록 '아동복지법' 등 관련 법령을 개정할 것을 권고했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜 "한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기