서대문구, '행복 마일리지' 앱 가입자 1만명 돌파

서울 서대문구(구청장 이성헌)의 포인트 통합관리 플랫폼 '서대문구 행복 마일리지' 앱 가입자가 1만 명을 넘어섰다. 23일 구에 따르면 지난해 10월 21일 정식 오픈한 이 앱의 가입자는 20일 기준 1만435명을 기록했다.

행복 마일리지 포스터. 서대문구 제공.

'서대문구 행복 마일리지'는 걷기, 자원봉사, 반려동물 동반 활동, 탄소중립 실천, 내 집 앞 눈 치우기 등 일상 활동을 포인트로 적립해 주는 지자체 최초의 포인트 통합관리 플랫폼이다. 20세 이상 서대문구민을 대상으로 하며, 적립한 포인트는 서울페이로 전환(1P=1원)해 구 내 식당·카페·전통시장 등 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있다.

이성헌 서대문구청장은 "앞으로도 더욱 다양한 미션과 혜택을 통해 일상이 가치가 되는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



