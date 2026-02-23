본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

서대문구, '행복 마일리지' 앱 가입자 1만명 돌파

김민진기자

입력2026.02.23 09:18

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 서대문구(구청장 이성헌)의 포인트 통합관리 플랫폼 '서대문구 행복 마일리지' 앱 가입자가 1만 명을 넘어섰다. 23일 구에 따르면 지난해 10월 21일 정식 오픈한 이 앱의 가입자는 20일 기준 1만435명을 기록했다.

행복 마일리지 포스터. 서대문구 제공.

행복 마일리지 포스터. 서대문구 제공.

AD
원본보기 아이콘

'서대문구 행복 마일리지'는 걷기, 자원봉사, 반려동물 동반 활동, 탄소중립 실천, 내 집 앞 눈 치우기 등 일상 활동을 포인트로 적립해 주는 지자체 최초의 포인트 통합관리 플랫폼이다. 20세 이상 서대문구민을 대상으로 하며, 적립한 포인트는 서울페이로 전환(1P=1원)해 구 내 식당·카페·전통시장 등 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있다.


이성헌 서대문구청장은 "앞으로도 더욱 다양한 미션과 혜택을 통해 일상이 가치가 되는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜 "한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기