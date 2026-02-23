대신증권, ‘코스피 변동성 활용 전략’ 라이브 세미나

대신증권은 오는 24일 오후 4시 유튜브 채널 '대신TV'에서 코스피 변동성 활용 전략을 주제로 마켓 인사이트 라이브 세미나를 진행한다고 23일 밝혔다.

‘코스피 변동성 활용 전략’ 라이브 세미나. 대신증권 AD 원본보기 아이콘

이번 세미나에서는 이경민 대신증권 리서치센터 연구원이 상반기 코스피 밴드 전망치를 제시하고, 향후 국내 증시 전망과 함께 변동성 국면에서의 투자 대응 전략을 소개할 예정이다.

최근 글로벌 금융시장의 불확실성이 확대되는 가운데 개인 투자자들에게 중장기적인 시장 흐름을 이해하고 투자 방향성을 점검할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대된다.

세미나 사전 신청자에게는 문자메시지 또는 카카오톡 알림톡을 통해 접속 링크가 제공된다. 라이브 종료 이후에는 다시보기와 강연 자료도 전달된다. 세미나는 별도 신청 없이도 유튜브 '대신TV'에서 실시간 시청이 가능하다.

대신증권 관계자는 "시장 변동성이 커질수록 개인투자자들은 정보와 전략의 중요성을 더욱 체감하게 된다"며 "이번 세미나는 복잡한 시장 환경을 쉽게 풀어 설명하고, 실제 투자에 바로 활용할 수 있는 전략을 전달하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>