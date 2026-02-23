화천군, 소상공인 시설개선 업소별 최대 1600만원 지원

화천군, 2026년 접경지역 시설 현대화 지원사업 추진

업소별로 최대 1600만원까지 시설 개선 사업비 지원

강원도 화천군이 2026년 접경지역 소상공인 시설 현대화 지원사업에 나선다.

군은 23일부터 위생분야 업소, 그 외 소상공인 분야 업소를 대상으로 각각 신청을 접수 중이다.

우선, 위생분야 업소 지원대상은 현재 대표자가 화천군에 주민등록을 하고, 1년 이상 사업 영위 중인 숙박업, 이·미용업, 식품접객업, 목욕장업 등이다.

사치, 유흥, 향락, 투기 업종은 대상에서 제외된다.

위생분야를 제외한 소상공인 지원 대상은 체육문화 서비스, 군장병 대상 업소, 편의점과 슈퍼마켓, 서비스 및 도소매업 사업자 중 화천에 1년 이상 주민등록이 되어 있고, 동일 장소에서 1년 이상 영업 중인 소상공인들이다.

지원이 결정된 위생분야 업소, 그 외 소상공인 업소들은 총사업비 2,000만원 이내에서 최대 80%인 1600만원까지 지원을 받을 수 있다.

접경지역 시설 현대화 지원 사업은 실내 시설개선이 원칙이며 장비구입 및 교체만 지원하지는 않는다.

도배나 도색, 바닥, 전기, 조명공사 등 내부 시설개선과 실내 간판이나 진열대 정비와 교체 등에 총사업비 70% 이상이 배정돼야 한다.

노후설비 교체나 기능개선, 노약자 안전벨, 불법 촬영 방지설비 등은 사업비의 30% 미만으로 사용이 가능하다.

가정용 냉장고, 에어컨, TV, 커피 머신 등 자산성 물품이나 컴퓨터 등 전자제품, 단순 소모성 물품구매는 제한된다.

위생 분야와 소상공인 분야 지원요건과 자격 등은 군청 홈페이지 공고를 참고하면 된다.

최문순 화천군수는 "비용 부담으로 시설개선에 엄두를 내지 못했던 업소들에게 접경지역 시설 현대화 지원사업이 큰 도움이 될 것"이라고 했다.





