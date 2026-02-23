HMM, 화주용 생성형 AI 챗봇 도입… 디지털 전환 가속

LG CNS와 공동 개발…17개언어 24시간 대응

복잡한 해운 실무 자연어로 상담… 고객 경험 혁신

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 22,800 전일대비 350 등락률 -1.51% 거래량 440,511 전일가 23,150 2026.02.23 09:03 기준 관련기사 HMM, 운임 하락에 영업익 1조4600억…전년비 58%↓HMM, HD현대 자율운항 솔루션 도입…"최적 항로 스스로 설정""풍력으로 선박 운행"…HMM, '윙세일' 국내 첫 도입 전 종목 시세 보기 close 은 화주를 대상으로 하는 생성형 AI 기반 챗봇 서비스를 도입하며 고객 접점에서의 디지털 전환(DX)을 본격화한다고 23일 밝혔다.

HMM의 생성형 AI 기반 챗봇. HMM AD 원본보기 아이콘

이번 서비스는 선박 운영 효율화를 넘어 고객 접점까지 디지털 기술을 확장한 것이 특징이다. HMM과 LG CNS가 공동 개발한 챗봇은 화주가 정확한 해운 용어나 복잡한 절차를 몰라도 상담원과 대화하듯 자연스러운 문답을 통해 필요한 정보에 접근할 수 있도록 설계됐다.

화주는 챗봇을 통해 선박 일정과 운임 정보를 확인할 수 있을 뿐만 아니라 국가별 통관 절차, 복잡한 규제 사항, 위험 화물 운송 여부 등 전문 지식이 필요한 업무도 처리할 수 있다. 특히 전 세계 화주를 고려해 17개 언어 실시간 번역 기능을 탑재했으며 24시간 상시 대응이 가능해 업무 부담을 경감할 수 있을 것으로 기대된다.

HMM은 이번 도입을 시작으로 고객 이용 데이터를 바탕으로 서비스를 고도화하고 화주의 비즈니스 흐름에 밀착한 디지털 전환을 단계적으로 확대할 방침이다.

HMM 관계자는 "이번 챗봇 도입은 화주가 겪는 업무 불편을 해소하는 데 초점을 맞췄다"며 "화주 경험 혁신을 통해 차별화된 서비스 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



