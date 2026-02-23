李대통령 대표 팬카페 '재명이네 마을', 정청래·이성윤 강제탈퇴

"필요할 때만 이용" 비판

이재명 대통령의 대표적인 팬카페인 '재명이네 마을'에서 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원을 퇴출됐다.

네이버카페 '재명이네 마을'은 22일 공지글을 통해 정 대표와 이 최고위원에 대한 강제 탈퇴 찬반 투표 결과를 공지했다. 공지에 따르면 참여 인원 1231명 중 81.3%인 1001명이 퇴출에 찬성표를 던졌다. 반대는 18.7%인 230표였다.

운영진은 이와 관련해 "재가입불가 강제탈퇴 조치를 진행하겠다"고 공지했다.

카페 매니저는 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 국정 기조와 엇박자를 일으키며 당내 분란을 지속적으로 일으켰다고 지적했다.

정 대표에 대해서는 조국혁신당과의 합당 제안과 '1인 1표제' 추진 논란, '쌍방울 변호인' 특검 후보 추천 책임 등도 물었다. 이 최고위원에 대해서도 특검 후보 추천 책임과 함께 중앙위원회 투표 과정에서 불거진 사찰 의혹 등을 지적했다.

매니저는 "정 대표는 한때 재명이네 마을에서 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼지만, 지난 당대표 선거 당시 비판을 받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는 것이냐. 우리 지지자가 그렇게 만만하냐"고 꼬집었다.

한편 정 대표는 인터넷 매체 '딴지일보' 커뮤니티를 중심으로 활동하는 것으로 알려졌다. 그는 이 커뮤니티와 관련해 "민주당 지지 성향으로 봤을 때 딴지일보가 가장 바로미터", "거기 흐름이 민심을 보는 하나의 척도"라고 언급했다. 딴지일보 사이트에서는 정 대표 등의 퇴출과 관련해 '재명이네 마을'을 비판하는 내용의 글들이 올라오고 있다.





