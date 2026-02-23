유한양행 자회사 와이즈메디, 진천 2공장 GMP 인증 획득

"확대된 CAPA 바탕으로 공격적 영업"

유한양행의 자회사인 수액제 전문 기업 와이즈메디는 식품의약품안전처로부터 진천 제2공장에 대한 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합 인증을 받았다고 23일 밝혔다.

와이즈메디 제2공장 전경. 와이즈메디 AD 원본보기 아이콘

충북 진천군에 위치한 제2공장은 최신 설비를 갖춘 무균 주사제(수액제) 전용 생산 라인을 포함하고 있다. 이번 GMP 인증을 통해 확대된 생산능력(CAPA)을 바탕으로 국내외 시장 점유율 확대를 위한 공격적인 영업 활동에 나설 계획이다.

와이즈메디 관계자는 "제2공장 GMP 인증은 글로벌 수준의 품질 경쟁력을 공인받았다는 데 의미가 있다"며 "강화된 생산 능력을 바탕으로 고품질 의약품을 안정적으로 공급할 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



