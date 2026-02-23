빽보이피자, 배민과 손잡고 최대 1만1000원 할인

다음달 1일까지 피자 주문 시 9000~1만1000원 할인

더본코리아는 피자 포장·배달 전문 브랜드 빽보이피자가 다음 달 1일까지 배달의민족 앱에서 매일 브랜드 할인 쿠폰을 제공하는 '배짱할인 프로모션'을 실시한다고 23일 밝혔다.

행사 기간 배달의민족 앱 내 '배짱할인' 카테고리와 빽보이피자 이벤트 페이지에서 쿠폰을 내려받은 뒤 결제 단계에서 적용하면 할인 혜택을 받을 수 있다.

할인 쿠폰은 기본 4000원부터 최대 1만1000원까지 제공된다. 아이디(ID) 당 하루 1회 발급 가능하다. 이달 23일부터 26일까지는 최대 9000원, 27일부터 다음 달 1일까지는 최대 1만1000원까지 할인받을 수 있다. 할인 폭은 배달의민족 내 고객 활동 등급에 따라 차등 적용된다.

배달·포장·가게배달 주문 모두에 사용할 수 있으며, 최소 주문 금액은 1만8900원이다.





