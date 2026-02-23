파주 적성일반산단 ‘무료 통근버스’ 운행…공모 선정 1억1000만원 확보

2026년 고용환경개선사업 선정

고용환경개선사업 공모에 3회 연속 선정

총사업비 1억1300만원 확보

파주 적성일반산업단지 '무료 통근버스'가 '2026년 산업단지 고용환경개선사업' 경기도 공모에 선정됨에 따라 올해도 운행을 이어간다.

파주시는 적성일반산업단지 근로자의 출퇴근 편의를 위해 공모사업을 통해 도비 7900만원을 확보했으며, 이를 포함한 총사업비 1억 1,300만 원으로 운행 개시일부터 11개월간 통근버스 사업을 추진할 계획이다.

파주 적성일반산업단지는 지난 2020년 파주시 적성면 가월리 일대 60만㎡에 조성된 산업단지로, 대중교통 접근성이 낮은 파주의 북동 지역 외곽에 위치하고 있어 산업단지 내 근로자들이 출퇴근에 어려움을 겪어 왔다. 이에 시는 근로자들의 교통비 부담을 완화하고 출퇴근 여건을 개선하기 위해 통근버스를 운행함으로써 근로자와 기업들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.

무료 통근버스는 월요일부터 금요일까지 파주 문산역에서 출발해 파주 적성일반산업단지까지 운행되며, 입주기업 근무자는 누구나 통근버스를 무료로 이용할 수 있다.

파주시 관계자는 "근로자들의 통근 불편을 최소화할 수 있도록 사업의 연속성을 유지하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.





