유통

버거킹, 내달 1일까지 와퍼 3종 최대 33% 할인

임혜선기자

입력2026.02.23 08:26

'와퍼 4900원' 프로모션 진행
와퍼·불고기와퍼 4900원, 치즈와퍼 5500원

햄버거 브랜드 버거킹은 와퍼 3종을 최대 33% 할인된 가격에 제공하는 '와퍼 4900원' 프로모션을 다음 달 1일까지 진행한다고 23일 밝혔다.


와퍼는 직화(Flame-Grilled) 방식으로 구워낸 100% 순 쇠고기 패티의 불향과 신선한 채소가 어우러진 메뉴다. '와퍼 4900원' 프로모션은 와퍼, 불고기와퍼, 치즈와퍼 등이 대상이다. 와퍼와 불고기와퍼는 각각 4900원, 치즈와퍼는 5500원에 제공된다.

버거킹 제공.

버거킹 제공.

세트 메뉴 역시 할인 혜택이 적용된다. 와퍼와 불고기와퍼 세트 가격은 9200원, 치즈와퍼 세트는 9800원이다. 라지 세트도 1만 원 내외의 혜택가로 제공된다.


버거킹 관계자는 "브랜드의 상징과도 같은 와퍼를 중심으로 고객분들께 다시 한번 특별한 혜택을 전하고자 이번 프로모션을 준비했다"면서 "버거킹만의 직화 불맛과 차별화된 퀄리티를 부담 없는 가격에 제공할 것"이라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
