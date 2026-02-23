다시 만난 '소년공 출신' 韓·브라질 대통령 …'전략적 동반자관계'로 격상

정상회담서 4개년 행동계획 채택 합의

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 23일 정상회담을 갖고 양국 관계를 '전략적 동반자 관계'로 격상하고, '한-브라질 4개년 행동계획'을 채택하는 데 합의했다. 또 양국 간 경제·통상 협력 강화를 위한 새로운 기구를 만드는 등 양해각서(MOU) 및 약정 10건을 체결했다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 공동언론발표를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 룰라 대통령과의 공동언론발표에서 양국 교역과 관련해 "최근 5년간 매년 100억 달러를 상회해 왔다"며 "우주, 바이오·제약, 문화산업 같은 미래 유망분야로 협력이 점점 확장되고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "굳건한 협력관계를 토대로 양국 관계를 '전략적 동반자관계'로 격상시키기로 했다"고 강조했다. 그러면서 이 대통령은 '한-브라질 4개년 행동계획'에 대해 "정치, 경제, 실질 협력, 민간교류 등 포괄적 분야에서 양국 관계를 이끌어 갈 로드맵"이라고 소개했다.

또 이 대통령은 브라질이 남미공동시장의 주요 일원이라는 점을 거론하며 "한국과 남미공동시장 간 무역협정 체결을 위한 협상을 조속히 재개할 필요가 있다"고 설명했다. 룰라 대통령도 무역협정 체결이 긴요한 과제라는 데 공감했다고 이 대통령은 전했다. 한국과 브라질 간 자유무역협정(FTA) 체결의 공감대를 형성한 것으로 풀이된다.

앞서 이 대통령과 룰라 대통령은 양해각서(MOU) 및 약정 10건에 대한 체결식을 가졌다. 이번에 체결된 '통상·생산 통합 협약'에 따라 양국은 외교부와 산업통상부가 공동 주재하는 '고위급 경제·무역관계 위원회'를 설치한다. 산업·기술, 농업, 위생검역, 핵심 광물, 인공지능(AI) 등의 협력을 증진하는 게 목표다. 또 '경제·금융대화 양해각서'를 맺고 차관급을 수석대표로 하는 '한-브라질 경제·금융 대화'를 신설키로 했다. 이를 통해 다자무대에서 협력하고 거시경제 정책을 공조할 계획이다.

농업 부문에서는 '농업협력위원회' 설치를 골자로 하는 '농업 분야 협력 양해각서'가 교환됐다. 청와대는 농식품 분야에서 과학·기술적 교류 및 경제적 협력 강화를 통해 양국의 농업 경쟁력을 높이기 위한 것이라고 설명했다. 이와 함께 국내 농약 업체들의 브라질 진출을 지원하는 '노약 등록 인허가 절차 간소화 협력 양해각서'와 국내 농업기술의 남미 실증연구 거점 확보를 위한 '농업기술 협력 양해각서'에 뜻을 모았다. 이 밖에도 양국은 ▲과학기술 분야 협력 양해각서 ▲보건 협력 양해각서 ▲중소기업 및 기업가정신 분야 협력 양해각서 ▲보건 관련 제품 분야 규제 협력 양해각서 ▲치안 협력 강화 양해각서에 조인했다.

이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 한-브라질 확대정상회담에서 룰라 브라질 대통령 요청으로 책에 사인해 전달한 뒤 박수치고 있다. 연합뉴스

이 대통령과 룰라 대통령의 만남은 지난해 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 3개월 만이다. 이 대통령은 정상회담에 앞서 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)를 통해 룰라 대통령을 "영원한 동지"로 호칭하며 "소년 노동자 출신으로 민주주의가 사회 경제 발전에 가장 유용한 도구임을 온몸으로 증명했다. 민주주의 파괴와 함께 형극의 길을 잠시 걸었으나, 위대한 브라질 국민과 함께 강건하게 부활했다"고 평가했다. 두 정상은 '소년 노동자 출신 대통령'이라는 공통점을 갖고 있다.

한편 룰라 대통령의 청와대 국빈 방문은 성대한 의전 속에서 진행됐다. 룰라 대통령이 청와대로 진입하자 취타대와 전통의장대의 차량 호위가 이뤄졌고, 공식 환영식에서는 280여명의 도열과 25명의 어린이 환영단으로 룰라 대통령을 맞이했다. 앞서 청와대는 룰라 대통령 내외의 숙소에 꽃 송편과 내외 모습을 그린 케이크를 선물로 보냈다고 한다.

이날 저녁 이 대통령과 룰라 대통령은 국빈 만찬 일정을 소화할 예정이다. 청와대 영빈관에서 진행된 만찬에서는 한국 재즈밴드가 브라질 음악인 보사노바를 연주하고, 어린이 합창단이 대표적인 민중 노동가요 '사계'를 합창한다. 이는 두 정상이 소년공으로 일했던 경험을 상징하는 선곡이라고 청와대는 설명했다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 열린 확대 정상회담에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

뒤이어 양국 정상 내외는 청와대 상춘재로 자리를 옮겨 '치맥 회동'을 가진다. 브라질산 닭고기로 만든 한국식 치킨과 브라질 닭요리, 브라질에 진출 중인 한국 생맥주가 제공된다. 친교 일정 말미에는 룰라 대통령이 좋아하는 시인 카를루스 드루몽 드 안드라지의 시 '손을 맞잡고(M?os Dadas)'가 낭독된다.

상춘재에는 이 대통령이 준비한 룰라 대통령 내외의 선물이 전시된다. 룰라 대통령에게는 축구 팬인 점에 착안해 한국 국가대표 유니폼과 무병장수를 상징하는 호작도를 선물한다. 지난해 12월 한 연설에서 룰라 대통령이 "내가 잘생겨진 이유도 한국산 화장품 덕분"이라고 언급했던 점을 고려해 한국 화장품을, 노동운동가 출신인 룰라 대통령에 맞춘 전태일 열사 평전도 함께 선물한다고 한다. 잔자 여사에게는 이름이 각인된 삼성 휴대폰과 뷰티 기기, 한복 케이프, 반려견용 갓 등 한국산 장식품을 선물한다.





