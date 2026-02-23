본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

코넥스트-파마리서치, 셀룰라이트 치료제 라이선싱·공급계약 체결

박정연기자

입력2026.02.23 08:17

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유전자재조합 단백질 기반 치료제 'CNT201'
"올해 FDA에 셀룰라이트 적응증 임상시험 NDA 제출"

코넥스트가 파마리서치와 손잡고 재조합 단백질 기반 셀룰라이트 치료제 상용화에 나선다.

왼쪽부터 손지훈 파마리서치 대표, 이우종 코넥스트 대표. 한국바이오협회

왼쪽부터 손지훈 파마리서치 대표, 이우종 코넥스트 대표. 한국바이오협회

AD
원본보기 아이콘

코넥스트와 파마리서치는 재조합 단백질 치료제 'CNT201'의 라이선싱 및 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 코넥스트는 임상 개발과 생산을 맡고 파마리서치는 에스테틱 적응증 개발과 글로벌 상업화를 담당한다.


CNT201은 콜라겐 섬유 조직 이상 질환을 표적하는 재조합 단백질 치료제다. 듀피트렌 구축증을 비롯해 페이로니병과 셀룰라이트 등을 적응증으로 개발 중이다. 회사 측에 따르면 동물 유래 성분을 사용하지 않는 재조합 단백질 기반 치료제라는 점을 차별화 요소로 내세운다. 코넥스트는 CNT201을 핵심 자산으로 코스닥 상장을 준비 중이다.

현재 듀피트렌 구축증 적응증은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상시험계획 승인을 받아 임상 2상이 진행 중이다. 셀룰라이트 적응증은 연내 FDA에 임상시험계획을 제출하고 2상 진입을 추진한다는 계획이다. 회사는 2028년 두 적응증 모두 3상 진입을 목표로 제시했다. 셀룰라이트는 미용 수요가 높은 영역이지만 주사제 기반 치료 옵션은 제한적이다.


이번 계약에 따라 코넥스트는 파이프라인 개발과 제조 역량을 유지하면서 임상 전략을 주도한다. 파마리서치는 에스테틱 분야 임상 네트워크와 사업화 경험을 바탕으로 글로벌 시장 진입을 추진한다.


코넥스트는 올해 FDA에 셀룰라이트 적응증에 대한 임상시험계획을 제출하고 임상 2상에 착수할 계획이다. 2028년에는 듀피트렌구축과 셀룰라이트 적응증의 임상 3상 진입을 목표로 하고 있다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝' "한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

에베레스트 6.8배 높이 접시 쌓였다…밀라노 동계올림픽 '역대급 소비'

日 '알몸 축제' 1만명 몰리더니…남성 3명 의식불명

함양 산불 사흘째… 헬기 투입해 주불 진화 주력

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기