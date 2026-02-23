코넥스트-파마리서치, 셀룰라이트 치료제 라이선싱·공급계약 체결

유전자재조합 단백질 기반 치료제 'CNT201'

"올해 FDA에 셀룰라이트 적응증 임상시험 NDA 제출"

코넥스트가 파마리서치와 손잡고 재조합 단백질 기반 셀룰라이트 치료제 상용화에 나선다.

왼쪽부터 손지훈 파마리서치 대표, 이우종 코넥스트 대표. 한국바이오협회 AD 원본보기 아이콘

코넥스트와 파마리서치는 재조합 단백질 치료제 'CNT201'의 라이선싱 및 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 코넥스트는 임상 개발과 생산을 맡고 파마리서치는 에스테틱 적응증 개발과 글로벌 상업화를 담당한다.

CNT201은 콜라겐 섬유 조직 이상 질환을 표적하는 재조합 단백질 치료제다. 듀피트렌 구축증을 비롯해 페이로니병과 셀룰라이트 등을 적응증으로 개발 중이다. 회사 측에 따르면 동물 유래 성분을 사용하지 않는 재조합 단백질 기반 치료제라는 점을 차별화 요소로 내세운다. 코넥스트는 CNT201을 핵심 자산으로 코스닥 상장을 준비 중이다.

현재 듀피트렌 구축증 적응증은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상시험계획 승인을 받아 임상 2상이 진행 중이다. 셀룰라이트 적응증은 연내 FDA에 임상시험계획을 제출하고 2상 진입을 추진한다는 계획이다. 회사는 2028년 두 적응증 모두 3상 진입을 목표로 제시했다. 셀룰라이트는 미용 수요가 높은 영역이지만 주사제 기반 치료 옵션은 제한적이다.

이번 계약에 따라 코넥스트는 파이프라인 개발과 제조 역량을 유지하면서 임상 전략을 주도한다. 파마리서치는 에스테틱 분야 임상 네트워크와 사업화 경험을 바탕으로 글로벌 시장 진입을 추진한다.

코넥스트는 올해 FDA에 셀룰라이트 적응증에 대한 임상시험계획을 제출하고 임상 2상에 착수할 계획이다. 2028년에는 듀피트렌구축과 셀룰라이트 적응증의 임상 3상 진입을 목표로 하고 있다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



