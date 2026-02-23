강서구, 24일 ‘2040년 균형발전’ 주민설명회

화곡동 원도심 정비전략 공개

강서아트리움에서 열려

서울 강서구(구청장 진교훈)가 24일 오후 4시 강서아트리움(가로공원로 195)에서 '2040 강서구 지역균형발전종합계획(안)' 주민설명회를 개최한다.

이번 설명회는 1970년대 조성된 화곡동 원도심 일대 약 600만㎡의 노후화와 생활기반시설 부족 문제를 해소하기 위한 것이다. 강서구는 2022년 '원도심 활성화 지원 조례'를 제정해 제도적 기반을 마련한 데 이어 이번 설명회를 통해 2040년까지의 균형발전 청사진을 주민에게 공개한다.

설명회는 1부와 2부로 나뉜다. 1부에서는 노후 주거지 정비·관리, 보행·교통 여건 개선, 공원·녹지 정비, 친환경 사업 등 강서구의 균형발전종합계획 전반을 상세히 설명한다.

2부에서는 한국토지주택공사(LH)가 공공도심복합사업, 공공 재개발·재건축, 모아타운, 가로주택정비사업 등 다양한 공공 정비사업의 특징과 추진 절차를 소개하고 지역 여건에 맞는 사업 유형을 안내한다. 참석 인원은 최대 200명으로, 균형발전에 관심 있는 주민 누구나 참석할 수 있다.

강서구는 3월 도시계획위원회 심의를 거쳐 4월 중 지역균형발전종합계획을 공고할 방침이다. 이후 확정된 계획을 토대로 2040년까지 원도심 정비사업에 역량을 집중할 예정이다.

구 관계자는 "2040 강서구 지역균형발전종합계획은 구민의 소중한 재산과 삶의 터전을 일궈낼 약속"이라며 "LH와의 긴밀한 협업을 통해 모두가 혜택을 누릴 수 있는 '균형발전 도시강서' 조성에 총력을 기울이겠다"고 말했다.





