용인시, AI 수출패키지 지원사업·AI 비지니스 아카데미 참가자 모집

정두환기자

입력2026.02.23 08:05

생성형 AI 기반 무역실무·해외마케팅 실습 교육

경기도 용인시는 다음 달 9일까지 '인공지능(AI) 수출패키지 지원사업'과 'AI 비지니스 아카데미' 참가자를 모집한다.

'AI 수출패키지 지원사업'은 지역 내 제조·벤처 중소기업 15개 사를 대상으로 생성형 AI를 무역 실무와 해외 마케팅에 직접 활용할 수 있도록 지원하는 것이다.


선정 기업에는 AI 무역실무 및 해외 마케팅 교육, '트레이드코리아'를 통한 구매자 매칭·온라인 전시관 구축, AI 기반 해외 마케팅 콘텐츠 제작 등을 지원한다. 다국어 기업 소개서 작성, AI 이미지, 제품 영상 등 맞춤형 AI 마케팅 콘텐츠 제작도 지원한다.

희망 기업은 용인기업지원시스템에 접속해 신청하면 된다.


'AI 비지니스 아카데미'는 시민과 지역 기업을 대상으로 생성형 AI를 무역 실무와 해외 마케팅에 적용하는 실습 중심 교육 과정이다.


3월 26일부터 5월 27일까지 영덕동 소공인스타트업허브에서 총 6회 진행되는 교육은 생성형 AI 이해, AI 기반 수출업무 자동화, AI 마케팅 전략 및 콘텐츠 제작 등으로 구성된다. 교육 참여 희망자는 네이버폼으로 신청하면 된다.

자세한 사항은 용인시청 누리집을 확인하거나 용인시 기업지원과로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

