본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

사용기한 지난 의약품 처방 한의사…法 "자격정지 처분 정당"

최태원기자

입력2026.02.23 07:39

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"경미한 위반 행위라 볼 수 없어"

사용기한이 경과한 의약품을 환자에게 처방해 자격정지 처분을 받은 한의사가 이에 불복해 소송을 제기했으나 법원이 처분이 적법하다고 판단했다.

참고이미지. 게티이미지뱅크

참고이미지. 게티이미지뱅크

AD
원본보기 아이콘

23일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정12부(부장판사 강재원)는 한의사 A씨가 보건복지부 장관을 상대로 낸 자격정지 처분 취소 소송에서 원고 패소로 판결했다.


A씨는 2022년 11월 자신의 한의원에서 환자에게 사용기한이 지난 의약품을 처방했다. 이를 인지한 환자가 보건소에 신고하면서 사건이 불거졌다.

이에 보건복지부는 당초 A씨에게 3개월의 자격정지 처분을 내렸다. A씨는 이 처분이 과도하다며 취소하는 소를 제기했고, 2024년 11월 행정법원에서 승소 판결을 받아 해당 처분이 확정된 바 있다. 이후 보건복지부는 의결 절차를 다시 거쳐 지난해 1월, 자격정지 기간을 기존보다 줄인 1개월 15일로 감경해 다시 처분했다.


하지만 A씨는 해당 행위가 단순 부주의로 인해 발생한 경미한 위반 사항이라며, 감경된 처분 역시 취소되어야 한다고 주장하며 소를 제기했다.


그러나 법원은 A씨의 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 "이 사건 위반 행위가 경미한 위반 행위라고 볼 수 없다"며 보건복지부의 처분이 정당하다고 보았다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝' "한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

에베레스트 6.8배 높이 접시 쌓였다…밀라노 동계올림픽 '역대급 소비'

日 '알몸 축제' 1만명 몰리더니…남성 3명 의식불명

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기