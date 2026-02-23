경기도, 정비사업 조합 대상 '투명한 조합운영' 교육동영상 제작

경기도가 도내 재개발·재건축 정비사업 조합의 투명성과 전문성을 높이기 위해 관련 영상을 제작했다.

경기도는 '경기도 정비사업 조합 등 투명한 조합운영'을 이달부터 경기도 평생학습포털 '지식(Gseek)'과 '경기도 정비사업 온누리시스템'을 통해 공개하고 있다고 23일 밝혔다.

이번 교육동영상은 지난해 배포한 '경기도 정비사업 표준예산회계규정 이해' 영상에 이은 두 번째 콘텐츠다.

경기도는 조합 운영 과정에서 발생할 수 있는 법령 위반과 혼선을 예방하고 조합 운영의 투명성과 전문성 강화에 초점을 맞추고 영상을 제작했다.

교육은 ▲경기도 정비사업 조합 등 표준 업무규정 해설 ▲조합임원의 역할 ▲도시 및 주거환경정비법 위반 사례 ▲정보공개 제도 등 조합 운영 과정에서 반드시 숙지해야 할 법적 의무와 주요 쟁점을 다룬다.

경기도는 이번 교육동영상 제공을 통해 조합원과 토지등소유자의 조합 운영 이해도를 높이고, 조합임원의 책임성과 윤리의식을 강화하여 조합 내부 갈등을 예방하고 사업의 안정적 추진을 지원할 것으로 기대하고 있다.

김성범 경기도 노후신도시정비과장은 "정비사업은 조합의 자율적 운영이 중요한 만큼 투명성과 전문성 확보가 무엇보다 중요하다"며 "이번 교육동영상이 현장에서 실질적인 도움이 되기를 기대하며, 앞으로도 조합 운영 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.





