본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기도, 시스템반도체 후공정분야 기술개발 지원…업체당 최대 4천만원

이영규기자

입력2026.02.23 07:10

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 시스템반도체(비메모리반도체) 산업 생태계 강화를 위해 '시스템반도체 후공정(OSAT) 분야 기술개발 지원사업'에 참여할 도내 예비창업자 및 창업기업을 오는 3월31일까지 모집한다.


이번 사업은 시스템반도체 관련 창업기업이 사업화 과정에서 겪는 기술적 어려움을 해소할 수 있도록, 후공정(패키징·테스트 등) 단계의 기술애로 해결을 지원하는 데 목적이 있다.

경기도는 지난해 두 차례의 공모를 통해 총 19개 창업기업에 4억6000만원을 지원해 기술개발 과정에서 발생하는 애로사항 해결과 정보 제공, 네트워킹 등을 도왔다.


올해도 지난해와 마찬가지로 ▲초기 기술개발 ▲심화 기술개발 ▲기술컨설팅 등 3개 프로그램으로 운영한다.


초기 기술개발 과정은 4개 기업을 선정해 기업당 최대 2000만원, 심화 기술개발 과정은 5개 기업을 선정해 기업당 최대 4000만원을 지원한다.

경기도의 시스템반도체 후공정기업 지원사업 참여 기업 모집 포스터

경기도의 시스템반도체 후공정기업 지원사업 참여 기업 모집 포스터

AD
원본보기 아이콘

기술컨설팅은 관련 분야 전문가의 기업 현장 방문, 기술정보 제공 등을 연내 10회 한도로 제공한다. 또한 초기 기술개발 선정 기업에는 한국나노기술원 창업보육센터(나노 1인 창조기업 지원센터) 입주를 무료로 연계 지원한다.


참여 자격은 초기 기술개발의 경우 K-스타트업 정회원 승인을 받은 경기도 소재 1인 창조기업 또는 공고일 기준 주민등록지가 경기도인 예비창업자이며, 심화 기술개발 및 기술컨설팅 지원은 경기도 소재 시스템반도체 분야 업력 10년 이내의 창업기업이 대상이다.


박민경 경기도 반도체산업과장은 "AI, 국방, 자율주행 등 고부가가치 산업이 빠르게 성장하면서 차세대 반도체 첨단 패키징 기술의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 사업이 도내 시스템반도체 산업의 한 단계 도약에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝' "한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

에베레스트 6.8배 높이 접시 쌓였다…밀라노 동계올림픽 '역대급 소비'

日 '알몸 축제' 1만명 몰리더니…남성 3명 의식불명

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기