본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

마포구, 망원·마포유수지 한강변 활용…주민 공간으로 탈바꿈

김민진기자

입력2026.02.23 06:59

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 타당성 조사 용역 추진
집수정 설치로 담수 기능 강화
복합문화체육시설 건립도 추진

서울 마포구(구청장 박강수)가 설치된 지 반세기가 된 망원유수지와 마포유수지를 주민 중심 공간으로 전환하기 위한 본격적인 정비에 나선다.


망원유수지(5만4000㎡)와 마포유수지(2만6115㎡)는 각각 1973년과 1979년에 조성된 방재시설로, 집중호우 시 저지대 침수를 막는 핵심 기반시설 역할을 해왔다. 그러나 시설 노후화가 진행되면서 평시에도 악취와 준설토 발생 등으로 주민 기피시설로 인식돼 왔다.

박강수 마포구청장이 망원유수지 일대를 살피고 있다. 마포구 제공.

박강수 마포구청장이 망원유수지 일대를 살피고 있다. 마포구 제공.

AD
원본보기 아이콘

특히 망원유수지 일대는 파크골프장·축구장 등으로 활용되고 있으나 폭우 시 침수로 다량의 준설토가 발생해 정비에 상당한 시간과 예산이 소요돼왔다.

구는 두 유수지에 집수정을 설치해 상시 직배수가 가능한 구조로 개편하고, 이를 통해 확보되는 유휴부지에 문화·체육·여가가 어우러진 복합 개발을 추진할 계획이다. 이를 위해 2026년도 본예산에 '망원유수지 개발 방향에 대한 타당성 조사 및 기본계획 용역비'를 반영해 현재 용역을 진행 중이며, 결과에 따라 서울시 등 관련 기관과 협의해 나갈 방침이다.


마포유수지의 경우 구가 서울시로부터 공영주차장 부지 2만160.8㎡와 지상 주차시설의 소유권·관리권을 인도받게 됨에 따라 해당 부지에 '마포365문화체육센터'를 건립할 계획이다.


박강수 마포구청장은 "한강변이라는 뛰어난 입지에도 그간 충분히 활용되지 못했던 유수지를 온전히 주민의 공간으로 돌려드리고자 한다"며 "2만5000평 규모 유수지의 기능을 전환해 치수 기능은 빈틈없이 유지하면서 주민의 삶의 질을 실질적으로 높이는 혁신 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우린 미군 없으면 짐도 못 싸네?"…650조 쏟아붓는 유럽의 역대급 홀로서기[글로벌포커스] "우린 미군 없으면 짐도 못 싸네?"…650조 쏟아붓... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'韓 유일한 다관왕' 김길리, 동계올림픽 한국선수단 첫 MVP 영예

태진아·이재용, 전한길 콘서트 출연설 난색 "정치 행사 안 해"

가수 김창열 "日서 보복성 입국 거부…'이것' 때문에 절대 안된다 해"

직장인 66% "퇴근 후, 쉬는 날에도 업무 연락 받아"

日 '알몸 축제' 1만명 몰리더니…남성 3명 의식불명

월요일 출근길 한파에 황사까지…화재 위험도 커져

中에 반도체 핵심기술 빼돌린 일당…대법 "'유출'과 '사용' 각각 처벌해야" 파기환송

새로운 이슈 보기