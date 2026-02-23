본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

사천시, 정보공개 종합평가 ‘최우수’ 선정… 투명 행정 모범 도시 입증

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.23 08:43

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행안부 평가 561개 기관 대상 실시
정보공개 운영 전반서 높은 점수

경남 사천시가 2025년 행정안전부 주관 정보공개 종합평가에서 '최우수' 기관으로 선정됐다고 23일 밝혔다.


행정안전부는 매년 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등을 대상으로 정보공개 운영실적 전반에 대해 종합평가를 실시하고 결과를 공개한다.

사천시청 전경

사천시청 전경

AD
원본보기 아이콘

이번 평가는 561개 기관을 대상으로 시행되었고, 총 5개 분야 12개 지표를 통해 평가하며, 기관 유형별 평가순위와 점수를 기준으로 총 4개 등급(최우수, 우수, 보통, 미흡)을 부여했다.


정보공개 종합평가는 ▲사전정보 ▲원문공개 ▲정보공개 청구처리 ▲고객관리 ▲제도 운영 분야로 구성되어 기관별 정보공개 수준을 전체적으로 파악할 수 있도록 하였다.


특히, 시는 사전정보 공표 등록 건수, 사전정보 공표 충실성, 원문정보 충실성, 청구처리 적정성, 고객 수요분석 등에서 높은 점수를 받아 2024년 '우수'에서 한 단계 올라간 2025년 '최우수' 기관으로 선정됐다.

박동식 시장은 "체계적인 고객 수요분석과 적극적인 정보공개를 통한 시민 중심의 정보공개 제도 운영으로 시민의 알권리를 보장하고 시정 운영의 투명성을 높이는 데 한층 더 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝' "한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

에베레스트 6.8배 높이 접시 쌓였다…밀라노 동계올림픽 '역대급 소비'

日 '알몸 축제' 1만명 몰리더니…남성 3명 의식불명

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기