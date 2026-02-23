본문 바로가기
거창 산림 레포츠파크, 강소형 잠재관광지 낙점… 체류형 관광 거점 도약 기대

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.23 08:44

한국관광공사 육성사업 선정
마케팅·컨설팅 지원으로 관광 경쟁력 강화 기대

경남 거창의 깊은 숲속에 숨겨진 액티비티 천국, '거창 산림 레포츠파크'가 대한민국 대표 관광지로 점프할 준비를 마쳤다.


거창군은 한국관광공사 부·울·경 지사가 주관하는 '2026년 강소형 잠재관광지 발굴·육성 사업'에 거창 산림 레포츠파크가 최종 선정됐다고 밝혔다. 이번 공모에서 부·울·경 지역 중 유일하게 낙점되며 그 압도적인 성장 가능성을 인정받았다.

한국관광공사의 '강소형 잠재관광지 육성사업'은 성장 잠재력이 높은 지역 관광지를 발굴해 체계적인 마케팅과 컨설팅을 통해 유망 관광지로 육성하는 사업이다. 거창군은 지난 2022년 '항노화 힐링 랜드', 2023년 '거창 창포원'에 이어 다시 한번 공모에 선정되며 관광 도시로서의 경쟁력을 입증했다.


거창군, 거창산림레포츠파크 사진

대상지로 선정된 '거창 산림 레포츠파크'는 고제면 일원의 백두대간 주변 해발 750m 이상에 위치하며 청정 산림을 배경으로 긴장감 넘치는 레포츠와 평온한 휴식을 동시에 즐길 수 있는 곳이다.


특히 ▲산악 지형을 활용한 역동적인 트리 탑, 짚 코스터, 로프 어드벤처 ▲별 쏟아지는 숲속에서 하룻밤을 보낼 수 있는 숲속의 집, 산림휴양관과 캠핑장 ▲가족 단위 방문객을 위한 에코어드벤처, 라이트핸드 전망대 등 차별화된 매력을 갖춰 MZ세대부터 가족 관광객까지 사로잡을 최적의 명소로 평가받고 있다.

거창군은 이번 사업을 신호탄으로 한국관광공사 부·울·경 지사와 업무협약(MOU)을 체결하고 본격적인 마케팅에 돌입할 예정이다.


옥진숙 관광진흥과장은 "거창 산림 레포츠파크는 거창의 청정 자연과 역동적인 에너지가 만나는 곳"이라며 "이번 선정을 발판 삼아 매력적인 관광 명소로 육성해 '2026 거창 방문의 해'를 성공적으로 이끄는 핵심 동력으로 삼겠다"고 포부를 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
