이란 "26일 제네바 회담서 美와 신속 합의 기대"

아바스 아라그치 이란 외무장관은 22일(현지시간) 미국과의 스위스 제네바 회담을 앞두고 합의안을 마련 중이며 이를 통해 합의가 가능할 것이라고 내다봤다.

아라그치 장관은 이날 미 CBS 방송과의 인터뷰에서 "양측 우려와 이익을 수용할 수 있는 요소들로 구성된 합의안을 마련하기 노력 중"이라며 "목요일(26일) 아마 제네바에서 다시 만날 때 요소들을 토대로 협상하고 신속히 합의에 도달할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

아라그치 장관은 도널드 트럼프 미 대통령이 이란에 대한 군사 공격을 감행할 것으로 예상하는지를 묻자 "판단할 수 없다"면서도 "이란의 평화적 핵 프로그램에 대한 해결책을 찾고자 한다면 유일한 길은 외교"라고 답했다. 그러면서 "(미국의) 군사력 증강은 전혀 필요하지 않고 도움이 되지 않으며 우리를 압박하는 수단이 될수도 없다"고 강조했다.

아라그치 장관은 미국의 우라늄 농축 활동 전면 중단 요구에 대해선 "농축은 우리의 권리이다. 우리는 핵확산금지조약(NPT) 회원국"이라며 "우리는 평화적 핵에너지를 누릴 모든 권리를 보유한다"고 말했다.

또한 '미국의 군사작전 위협에 따른 국가 및 정권 붕괴 위기 속에서 농축 권리를 주장하는 것이 가치가 있느냐'는 질문에도 "우리는 많은 대가를 치렀기에 이 기술은 매우 소중하다. 최소 20년 동안 제재를 받았고, 과학자들을 잃고 전쟁까지 겪었다"고 설명했다. 그러면서 "이는 이란 국민의 존엄과 자존심의 문제이며, 우리는 이를 포기하지 않을 것"이라고 강조했다.





