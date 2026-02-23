본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

설 지나도 안 꺾이는 농축산물 가격…정부, 민생물가 TF 가동 [3분 브리프]

입력2026.02.23 08:00

시계아이콘00분 46초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①설 이후 가격 하락 공식 약화…고기·과일값 고공행진
②"올해 국내 증시 흐름 좋을 것, 코스피 20~30% 업사이드 충분"
③트럼프 관세 정책에도 美 작년 수입 5%↑…무역적자는 조금 줄어

MARKET INDEX : Year to date
설 지나도 안 꺾이는 농축산물 가격…정부, 민생물가 TF 가동 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 관세 위법 판결에 안도 랠리

○트럼프 플랜B 가동에 불확실성은 남아

○엔비디아 실적 발표에 촉각

Top3 NEWS
■ "사과 하나 집었다가 동공 지진"…명절 끝났는데 집 나간 물가는 안 돌아오네
○농축산물 주요 성수품 가격 명절 전후 상승세
○정부 민생물가 특별관리 관계장관 TF 구성
○"민생품목 집중 점검…불공정거래 행위 척결"
■ "코스피 20~30% 업사이드 충분, 반도체가 이끌 것"
○AI 발전으로 반도체는 내년까지 좋아
○ETF 시장 향후 10~20년간 성장 지속
○한국ETF가 미국으로 수출되는 시대온다
■ 美 수입 전년 대비 4.8% 증가…바이든 임기였던 2024년과 비슷해
○수출 전년比 6.2% 증가
○수입 증가폭이 더 작아 적자 축소
○유럽연합 적자폭 중국 앞질러
그래픽 뉴스 : "실버타운 대신 여의도 메리어트 산다"…보증금 0원 호텔형 노후, 대안 될까
설 지나도 안 꺾이는 농축산물 가격…정부, 민생물가 TF 가동 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○대기업 잇따라 진출, 시니어 레지던스 시장

○"상속보다 내 삶의 질"…도심 거주 원하는 시니어

○호텔형 시니어 레지던스로 발길

the Chart : '적자 늪' 빠진 건강보험 재정…비급여 '과잉진료' 제동
설 지나도 안 꺾이는 농축산물 가격…정부, 민생물가 TF 가동 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○재정압박 심화로 올해 수천억 당기수지 적자 전망

○'관리급여' 도입 이어 체납자 환급금 강제 상계도

○"관리급요 대상 항목, 수가·기준급여 마련할 것"

오늘 핵심 일정

국내

코스닥 케이뱅크 청약, 확정공모가 8300원

코스닥 에스팀 청약, 예정공모가 7000~8500원

코스닥 액스비스 청약, 확정공모가 1만1500원


해외

06:45 뉴질랜드 소매판매 (QoQ) (4분기)

14:00 싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (1월)

16:30 스위스 생산자물가지수 (MoM) (1월)

18:00 독일 현행평가지수 (2월)

22:00 미국 연준 월러 이사 연설

23:00 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 04℃(13) ｜최고기온 : 3℃(7℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 나쁨｜오후 보통
설 지나도 안 꺾이는 농축산물 가격…정부, 민생물가 TF 가동 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝' "한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'韓 유일한 다관왕' 김길리, 동계올림픽 한국선수단 첫 MVP 영예

태진아·이재용, 전한길 콘서트 출연설 난색 "정치 행사 안 해"

직장인 66% "퇴근 후, 쉬는 날에도 업무 연락 받아"

日 '알몸 축제' 1만명 몰리더니…남성 3명 의식불명

함양 산불 사흘째… 헬기 투입해 주불 진화 주력

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기