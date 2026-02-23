설 지나도 안 꺾이는 농축산물 가격…정부, 민생물가 TF 가동 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①설 이후 가격 하락 공식 약화…고기·과일값 고공행진

②"올해 국내 증시 흐름 좋을 것, 코스피 20~30% 업사이드 충분"

③트럼프 관세 정책에도 美 작년 수입 5%↑…무역적자는 조금 줄어

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 관세 위법 판결에 안도 랠리

○트럼프 플랜B 가동에 불확실성은 남아

○엔비디아 실적 발표에 촉각

Top3 NEWS

■ "사과 하나 집었다가 동공 지진"…명절 끝났는데 집 나간 물가는 안 돌아오네 ○농축산물 주요 성수품 가격 명절 전후 상승세

○정부 민생물가 특별관리 관계장관 TF 구성

○"민생품목 집중 점검…불공정거래 행위 척결"

■ "코스피 20~30% 업사이드 충분, 반도체가 이끌 것" ○AI 발전으로 반도체는 내년까지 좋아

○ETF 시장 향후 10~20년간 성장 지속

○한국ETF가 미국으로 수출되는 시대온다

■ 美 수입 전년 대비 4.8% 증가…바이든 임기였던 2024년과 비슷해 ○수출 전년比 6.2% 증가

○수입 증가폭이 더 작아 적자 축소

○유럽연합 적자폭 중국 앞질러

그래픽 뉴스 : "실버타운 대신 여의도 메리어트 산다"…보증금 0원 호텔형 노후, 대안 될까

○대기업 잇따라 진출, 시니어 레지던스 시장

○"상속보다 내 삶의 질"…도심 거주 원하는 시니어

○호텔형 시니어 레지던스로 발길

the Chart : '적자 늪' 빠진 건강보험 재정…비급여 '과잉진료' 제동

○재정압박 심화로 올해 수천억 당기수지 적자 전망

○'관리급여' 도입 이어 체납자 환급금 강제 상계도

○"관리급요 대상 항목, 수가·기준급여 마련할 것"

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 케이뱅크 청약, 확정공모가 8300원

코스닥 에스팀 청약, 예정공모가 7000~8500원

코스닥 액스비스 청약, 확정공모가 1만1500원

○해외

06:45 뉴질랜드 소매판매 (QoQ) (4분기)

14:00 싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (1월)

16:30 스위스 생산자물가지수 (MoM) (1월)

18:00 독일 현행평가지수 (2월)

22:00 미국 연준 월러 이사 연설

23:00 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 04℃( ▼ 13 ℃ ) ｜최고기온 : 3℃( ▼ 7 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 나쁨｜오후 보통

