"승리는 우리 것" 현수막 단 주한러대사관…우려 전달에도 철거 안 해

주한러시아대사관이 건물 외벽에 외교적 마찰을 빚을 수 있는 문구의 현수막을 달아 논란이 불거지고 있다.

22일 서울 중구 주한 러시아대사관 건물 외벽에 '승리는 우리의 것이다'라고 적힌 현수막이 걸려있다. 연합뉴스

22일 외교부 등에 따르면 주한러시아대사관은 최근 서울시 중구에 위치한 건물 외벽에 "승리는 우리의 것"이라고 적힌 대형 현수막을 걸었다. 해당 구호는 제2차세계대전에서도 널리 쓰였지만 4년 가까이 이어지고 있는 러시아·우크라이나 전쟁을 연상시킬 수 있다는 우려가 제기된다.

외교부는 대사관 측에 해당 현수막이 한국 국민이나 다른 주재국들 사이에 불필요한 긴장을 조성할 수 있다는 우려를 전달했다. 하지만 러시아 측은 현수막을 철거하지 않은 것으로 알려졌다. 외교 공관 지역 불가침을 규정한 비엔나 협약에 따라 우리 정부가 강제로 현수막을 철거하기 어렵다.





