경찰, 서울 강서구 70대 아파트 방화 용의자 조사

최태원기자

입력2026.02.22 11:01

서울 강서구 내발산동 화재

경찰이 서울 강서구의 한 아파트에서 일어난 방화 추정 화재를 조사 중이다.

참고이미지. 연합뉴스

참고이미지. 연합뉴스

22일 경찰에 따르면 전날 오후 1시36분께 서울 강서구 내발산동의 한 20층짜리 아파트 8층에서 불이 나 2명이 상해를 입었다.


70대 남성과 80대 여성이 각각 경상, 중상을 입고 병원으로 이송됐으며 아파트 주민 20명이 자력으로 대피한 것으로 알려졌다.

발화 추정 세대가 전소되고 가재도구 등이 불에 타면서 1521만원 상당의 재산 피해도 발생했다. 화재는 신고를 받고 출동한 소방 당국에 의해 오후 2시1분께 진압됐다.


경찰은 이송된 70대 남성이 거실에서 시너를 이용해 불을 지르려 했을 가능성이 있다고 보고 치료를 마치는 대로 입건해 조사할 예정이다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
