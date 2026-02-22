본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

에버랜드, AI 제작 동물 애니메이션 '뿌빠타운' 80만뷰 돌파

박준이기자

입력2026.02.22 10:36

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동물 캐릭터 숏무비 17일 공개
치코 모험 스토리 AI 기술로 구현
속편 제작, 굿즈 3월 순차 출시

삼성물산 리조트부문 에버랜드가 생성형 AI(인공지능)로 제작한 동물 애니메이션 영상이 공개 닷새 만에 조회수 80만뷰를 돌파했다.


에버랜드는 알파카 치코가 동물들의 낙원 주토피아를 찾아 떠나는 모험 이야기를 그린 애니메이션 'Different, together(다르지만, 함께)'를 지난 17일 자사 동물 유튜브 채널 '말하는 동물원 뿌빠TV'에 공개했다.

약 8분 분량의 숏무비 애니메이션 영상에는 실제 에버랜드 동물원 뿌빠타운에 살고 있는 알파카, 카피바라, 나무늘보, 앵무새, 거북이 등이 귀여운 동물 캐릭터로 재탄생해 등장한다.


에버랜드 뿌빠타운 애니메이션 'Different, together' 스틸컷. 삼성물산.

에버랜드 뿌빠타운 애니메이션 'Different, together' 스틸컷. 삼성물산.

AD
원본보기 아이콘

이번 작품은 호기심 많은 알파카 소녀 치코가 모든 동물이 조화를 이루며 살아가는 마을 뿌빠타운을 찾아 떠나는 여정 속에서 각기 다른 개성을 가진 동물 친구들을 만나고, 함께 위기를 극복하는 스토리를 통해 다름 속 공존의 메시지를 전한다.


특히 에버랜드는 동물 캐릭터 콘셉트 설정부터 배경 디자인, 장면 연출 등 제작 전반에 생성형 AI 기술을 활용해 실감나고 몰입감 있는 영상을 연출했다.

실제 동물들의 표정과 행동 습성을 반영해 캐릭터를 구현했으며, 따뜻한 색감과 감성적인 OST가 어우러져 한 편의 동화 같은 분위기를 자아낸다.


이와 같은 고객 호응에 힘입어 에버랜드는 뿌빠타운 캐릭터를 활용해 스톱모션 영상과 애니메이션 속편 등을 제작해 추후 공개할 예정이다.


또 치코(알파카) 헤어밴드, 뿌직이(카피바라) 키홀더 등 뿌빠타운 동물 캐릭터를 활용한 굿즈를 다음 달부터 순차적으로 출시해 애니메이션과 테마파크 경험을 연결하는 콘텐츠 시너지를 확대해 나갈 계획이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'마케팅비 1조'씩 태우던 현기차의 반전…"이제 유럽 보조금 받고 팝니다"[주末머니] '마케팅비 1조'씩 태우던 현기차의 반전…"이제 유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"인제 가면 '신남'?" 인제군, 표지판 키링 굿즈…MZ 저격 성공

'Dior'이 'Doir'로 뒤바뀐 순간…괴물이 탄생했다

버림받은 새끼 원숭이, 온 나라가 키운다…'힘내라 펀치' 응원 물결

1212회 로또 1등 12명…인당 26억5000만원 받는다

브라질 영부인 "지금도 피아노를 치시나"…金여사 "남편 정치 여정에 기회 없어"

철도부터 우주까지…유럽의 힘겨운 '방산 인프라' 홀로서기

"수입차 내연기관 안사요"…테슬라·BYD 인기에 판매 줄어

새로운 이슈 보기