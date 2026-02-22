본문 바로가기
사회
일반

성평등부, 정책 과제 발굴 '제1기 청년위원회' 150명 공개모집

김보경기자

입력2026.02.22 12:05

정책 대안 제안…청년 주도형 공론 기구
만 19세부터 39세까지…취약계층 가점

성평등가족부는 청년세대의 성별 인식격차 해소 방안을 모색하기 위해 '제1기 청년 공존·공감위원회'에 참여할 청년위원 150명을 23일부터 다음 달 13일까지 공개 모집한다.

원민경 성평등가족부 장관.

원민경 성평등가족부 장관.

청년 공존·공감위원회는 남녀가 모두 공감할 수 있는 성평등 정책 의제를 발굴하고, 숙의와 토론을 통해 정책 대안을 직접 제안하는 청년 주도형 공론 기구로 ▲채용·일터 ▲사회·문화 ▲안전·건강 등 3개 분과로 나뉘어 운영된다.


청년위원은 분과별 50명씩 총 150명으로 구성된다. 이 가운데 참여위원은 135명, 운영위원은 15명이다. 운영위원은 숙의 활동과 함께 분과 운영을 총괄하고 분과 간 협력 역할도 맡는다. 홍보 활동에 관심이 있는 참여자는 '홍보기획단'으로 활동하며 공론·숙의 과정 홍보 기획에도 참여할 수 있다.

모집 대상은 지역에 관계없이 만 19세부터 39세까지(1986년 1월 1일생부터 2007년 12월 31일생) 청년이며, 취약계층 청년에게는 심사 시 가점을 부여한다.


지원은 네이버폼을 통해 접수하며, 지원서와 주민등록표 초본, 위원회 활동 이해 퀴즈 점수(70점 이상)를 제출해야 한다. 성별·지역·나이·직업 등을 종합적으로 고려해 선발하며 운영위원은 별도 면접을 거친다.

성평등부, 정책 과제 발굴 '제1기 청년위원회' 150명 공개모집 원본보기 아이콘

최종 합격자는 다음 달 23일 개별 통보된다. 참여 청년에게는 활동증명서가 발급되고 활동 내용에 따라 소정의 활동비가 지급된다. 운영위원에게는 장관 명의 위촉장이 수여되며, 우수 청년위원에게는 연말 장관 표창이 수여될 예정이다.


위원회는 다음 달 28일로 예정된 발대식을 시작으로 연말까지 분과별 숙의·토론을 통해 성별 균형을 위한 정책의제를 발굴하고, 정책 대안을 구체화한다. 성평등부는 청년들이 제안한 정책이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 관계부처와 협력해 적극 검토할 방침이다.

원민경 성평등부 장관은 "이번 위원회가 청년들에게 공존과 공감의 경험을 제공하고, 청년들이 함께 성별 균형을 위한 정책과제를 발굴해 나갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

