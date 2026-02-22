본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

속초시, '임산부 특별교통수단' 본격 시행…24시간 안심 이동 지원

이종구기자

입력2026.02.22 09:53

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

속초시, 23일부터 시행
임산부에게도 24시간 특별차량 지원

강원도 속초시는 교통약자의 이동 편의를 높이고 교통복지를 강화하기 위해 특별교통수단 이용 대상에 임산부를 포함하도록 조례를 개정하고 오 23일부터 본격적으로 시행한다.

특별교통수단 이용 안내문(임산부). 속초시 제공

특별교통수단 이용 안내문(임산부). 속초시 제공

AD
원본보기 아이콘

특별교통수단은 대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동권 보장을 위해 운영되는 차량이다. 속초시에는 18대가 운행하고 있으며 2014년부터 연중 24시간 무휴로 서비스를 제공하고 있다.


이번 조례 개정으로 기존 보행상 장애 정도가 심한 장애인과 65세 이상 교통약자 외에 임산부도 특별교통수단을 이용할 수 있게 됐다.

이용을 희망하는 임산부는 속초시보건소 또는 가까운 동주민센터를 통해 신청하면 된다.


시는 이번 제도 시행으로 임신 중 병원 진료와 출산 관련 이동 등 필수 외출 시 겪는 교통 불편이 완화되는 등 임산부의 이동 안전성과 편의성이 강화될 것으로 기대하고 있다.


이병선 속초시장은 "임산부가 안심하고 이동할 수 있는 환경을 만드는 것이 곧 아이 낳고 키우기 좋은 도시로 가는 출발점"이라며 "앞으로도 출산과 양육 가정에 실질적인 도움이 되는 교통복지 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

토스 개발자가 옷 팔다 차린 회사? 쇼핑몰 사장님들 야근 지워준 'AI 마에스트로'[AI혁명](187) 토스 개발자가 옷 팔다 차린 회사? 쇼핑몰 사장님... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"인제 가면 '신남'?" 인제군, 표지판 키링 굿즈…MZ 저격 성공

'Dior'이 'Doir'로 뒤바뀐 순간…괴물이 탄생했다

버림받은 새끼 원숭이, 온 나라가 키운다…'힘내라 펀치' 응원 물결

1212회 로또 1등 12명…인당 26억5000만원 받는다

브라질 영부인 "지금도 피아노를 치시나"…金여사 "남편 정치 여정에 기회 없어"

철도부터 우주까지…유럽의 힘겨운 '방산 인프라' 홀로서기

"수입차 내연기관 안사요"…테슬라·BYD 인기에 판매 줄어

새로운 이슈 보기