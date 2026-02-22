본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

서초구, ‘조상땅 찾기’ 서류없이 온라인으로 가능해져

김민진기자

입력2026.02.22 09:40

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행정정보 동의만으로 서류 제출 생략
고령자 등 디지털 약자 수혜 기대

서울 서초구(구청장 전성수)는 국토교통부의 '조상땅 찾기 서비스' 제도 개선으로 행정정보공동이용에 동의하면 별도 서류 없이 간편하게 조상 소유 토지를 찾을 수 있다고 22일 밝혔다.

서초구청 전경. 서초구 제공.

서초구청 전경. 서초구 제공.

AD
원본보기 아이콘

'조상땅 찾기 서비스'는 사망한 조상의 토지 소유 현황을 상속인에게 안내해 주는 제도다. 그동안 신청인은 가족관계증명서, 기본증명서 등 상속 관계 서류를 직접 발급받아 제출해야 하는 번거로움이 있었다. 국토교통부는 지난 12일부터 국가공간정보통합플랫폼 온라인 신청에서 증명서류 제출을 전면 생략하고 정보 제공 동의만으로 즉시 신청할 수 있도록 제도를 개선했다.


이번 개선으로 신청인이 행정정보공동이용에 동의하면 담당 공무원이 전산망을 통해 관련 정보를 직접 확인한다. 신분증만 지참해 방문하면 한 번의 방문으로 민원을 해결할 수 있어 시간·경제적 부담이 줄어들 전망이다. 특히 온라인 발급에 익숙하지 않은 고령자 등 디지털 약자에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

서비스는 서초구청 부동산정보과나 전국 지자체 민원실에서 신청할 수 있다. 정부24를 통한 온라인 신청도 가능하며 이 경우 공동인증서 또는 간편인증이 필요하다. 자세한 사항은 서초구청 부동산정보과(02-2155-6919)로 문의하면 된다.


서초구는 지난해 이 서비스를 통해 3588명에게 조상 땅 1만3868필지(1301만여㎡)에 대한 정보를 제공했다. 전국 표준지 평균 공시지가(24만9607원/㎡)를 적용하면 약 3조2480억원 규모로, 2024년 환산액(1조9400억원)의 약 2배에 달한다. 구는 아울러 조상 토지의 소유 관계와 위치를 확인할 수 있도록 등기부등본 등 지적 정보를 무료로 제공하고 있다.


전성수 서초구청장은 "행정정보공동이용 서비스 확대를 통해 구민의 서류 준비 부담을 덜고, 디지털 이용이 익숙하지 않은 주민들도 보다 쉽게 서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대한다"며 "누구나 차별 없이 행정서비스를 이용할 수 있도록 구민 중심의 토지행정을 강화해 나가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

토스 개발자가 옷 팔다 차린 회사? 쇼핑몰 사장님들 야근 지워준 'AI 마에스트로'[AI혁명](187) 토스 개발자가 옷 팔다 차린 회사? 쇼핑몰 사장님... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"인제 가면 '신남'?" 인제군, 표지판 키링 굿즈…MZ 저격 성공

'Dior'이 'Doir'로 뒤바뀐 순간…괴물이 탄생했다

버림받은 새끼 원숭이, 온 나라가 키운다…'힘내라 펀치' 응원 물결

1212회 로또 1등 12명…인당 26억5000만원 받는다

브라질 영부인 "지금도 피아노를 치시나"…金여사 "남편 정치 여정에 기회 없어"

철도부터 우주까지…유럽의 힘겨운 '방산 인프라' 홀로서기

"수입차 내연기관 안사요"…테슬라·BYD 인기에 판매 줄어

새로운 이슈 보기