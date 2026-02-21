화천군, 2026 파크골프 시즌 24일 개막…전국 1500명 격돌

화천군 체육회, 총상금 2000만원 규모

'2026 전국 파크골프 대회' 개최

내달 11일까지…4차례 예선·결선 라운드 진행

2026년 국내 파크골프 시즌 개막을 알리는 첫 전국대회가 '파크골프 수도' 화천에서 열린다.

화천군 체육회는 오는 24일부터 하남면 북한강변에 위치한 산천어 파크골프장과 화천생활체육공원 파크골프장에서 내달 11일까지, 2026 시즌 오픈 전국파크골프 대회를 개최한다.

올해 시즌 오픈 대회에는 서울과 경기도 등 수도권은 물론, 전국 각지의 파크골프 동호인 1500여명이 출사표를 던졌다.

화천군 체육회가 주최, 주관하고, 화천군과 (사)대한파크골프협회, 강원특별자치도 파크골프협회가 후원하는 이번 대회는 남녀부 경기로 진행된다.

각 팀은 일반 참가자 1명, 시니어 참가자 1명 등 2명으로 구성된다.

대회는 24~25일, 3월 3~4일 열리는 4차례의 예선전에 이어 내달 10~11일 열리는 결선 라운드 방식으로 진행된다.

예선전은 산천어 파크골프장 1구장과 화천 생활체육공원 파크골프장에서 열리며, 결선은 산천어 파크골프장 1, 2구장에서 치러진다.

예선은 각 회차 당 36홀, 결선은 남녀부 각각 90팀이 이틀간 총 72홀 경기를 통해 승자를 가린다.

시즌 첫 전국대회라는 이름에 걸맞게 남녀 우승팀에게는 각각 1000만원의 상금이 주어진다.

부별 2위 500만원, 3위 300만원, 4위 200만원, 5위 100만원을 비롯해 15위까지 상금이 지급된다.

결선 경기 중 산천어 파크골프장 1, 2구장 지정홀에서 홀인원을 한 경우 각각 500만원의 이벤트 시상도 이뤄진다.

화천군은 2026 화천산천어축제 흥행 열기를 파크골프 대회까지 확산시켜 한겨울 지역경제에 활기를 불어 넣겠다는 계획이다.

이를 위해 화천군 체육회는 예선 참가팀에게 참가비 2만원을 내면 2만원 상당 화천사랑상품권을 돌려주며, 결선 출전팀에게는 참가비 8만원 납부 시 4만원 상당의 화천사랑상품권과 4만원 상당의 농특산물을 제공한다.

이에 따라 대회 기간, 지역 내 상품권 소비도 활발해질 것으로 기대된다.

최문순 화천군수는 "이제 화천은 산천어축제 뿐 아니라 파크골프의 중심지로 전국에 알려져 있다"며 "파크골프가 새로운 지역경제의 동력이 될 수 있도록 올해 보다 적극적인 마케팅을 진행하겠다"고 강조했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



