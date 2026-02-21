명절 응급의료 ‘블랙아웃’ 막았다…안동병원, 중증환자 72.8% 책임진 최종치료 전진기지

타 지역 환자 유입 속 권역 생명안전망

기능 강화 닥터헬기·외상센터 총동원

연휴1032명 진료하며 중증 대응력 입증

안동의료재단 안동병원이 설 연휴 기간 24시간 응급진료체계를 가동하며 권역 응급의료의 핵심 거점 역할을 수행한 것으로 나타났다.

안동병원에 따르면 지난 14일부터 18일까지 5일간 응급실 내원 환자는 총 1,032명으로 집계됐다. 특히 안동 외 지역 환자가 63.7%(657명)를 차지했으며, 경북 외 타 시·도 환자도 19.3%(199명)에 달해 지역 간 의료 접근성 격차 속에서 최종치료 병원 기능이 강화된 모습이다.

안동병원 닥터헬기가 이륙 하고 있다.

연휴 기간 중증 외상 환자 치료도 이어졌다. 교통사고로 인한 다발성 손상 환자와 추락 사고 환자가 119 상황실과 상급병원 의뢰로 긴급 이송됐으며, 도착 즉시 권역외상센터의 신속 대응과 인터벤션 영상의학과의 응급 색전술이 시행돼 외상 중환자실에서 집중 치료가 진행되고 있다.

닥터헬기를 통한 필수 의료 대응 역시 이어졌다. 봉화에서 발생한 급성심근경색 환자는 항공 이송 후 권역 심뇌혈관질환 센터 의료진이 응급 관상동맥중재술(PCI)을 시행했으며, 장중첩증 영아 환자도 영상의학적 응급 정복술로 위기를 넘겼다. 소아청소년과 전문의가 24시간 상주하는 진료체계 속에 연휴 기간 소아 환자 279명에 대한 진료도 이뤄졌다.

중증 환자 비중은 눈에 띄게 증가했다. 한국형 중증도 분류체계(KTAS) 1~3등급 환자는 751명으로 전체의 72.8%를 차지해 전년도 설 연휴(56.1%) 대비 16.7%포인트 상승했다. 내원 후 입원으로 이어진 환자는 215명으로 입원율은 20.8%를 기록했다.

강신홍 이사장은 "권역 최종치료거점병원으로서 응급·중증 필수 의료 제공 책임을 지속해서 강화하고 지역 의료 안전망 유지에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 안동병원은 2000년 보건복지부 지정 경상북도 권역응급의료센터로 운영되고 있으며, 2024년 응급의료기관 평가에서 대구·경북 권역응급의료센터 가운데 유일하게 8년 연속 최상위 A등급을 획득했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



