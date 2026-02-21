AI 때문에 대량 실업?…딜로이트 "아직 알 수 없다"

선진국 고용 약화, 금리·인플레 탓

미국 사무직 오히려 300만개 증가

인공지능(AI)이 대규모 실업 사태를 부를 것이라는 우려가 이어지고 있는 가운데 신기술이 오히려 새로운 일자리를 창출해 암울한 미래가 닥칠 가능성은 작다는 예측이 나왔다.

딜로이트는 21일 'AI가 실업을 유발하고 있는가'라는 제목의 주간 글로벌 경제 리뷰에서 "AI로 인해 노동 시장 전체가 혼란에 빠지고 일자리가 아예 사라지는 충격이 올 것인지는 확실치 않다"고 밝혔다. 그러면서 "지금까지 양상을 보면 '이번에는 다르다'라기보다 '이번에도 같다'라고 보는 것이 더 적절할 것"이라고 짚었다.

보고서는 2022년 말 챗GPT 출시 이후 다수 선진국에서 실업률이 상승하고 소프트웨어 엔지니어 등 AI 관련 직종에 종사하는 청년층 고용이 눈에 띄게 약화했지만, 이런 현상이 정말 AI 때문이었는지는 확실치 않다고 분석했다. 선진국 노동 시장의 고용 약화는 2021~2022년 인플레이션 사태와 이어진 중앙은행 금리 인상의 영향을 상쇄하기 위해 기업들이 비용을 절감하려 한 결과로 보는 것이 타당하다는 것이다.

미국 기업의 채용 둔화는 챗GPT 출시 반년 전부터 시작됐고 당시 기술 부문의 일자리 감소는 코로나19 대유행 이후 급격히 증가했던 채용 규모를 줄이는 과정으로 해석했다. 그러면서 보고서는 "AI가 고용시장에 영향을 미치지 않는다는 의미가 아니라 기존 기술로 인해 지속해서 발생하는 일자리 감소와 비교해 그 영향이 상대적으로 크지 않다는 것"이라고 풀이했다. 또 현재 선진국 노동 시장의 약화는 AI보다는 금리나 인플레이션과 같은 경기 순환적 요인과 훨씬 더 관련 깊어 보인다고 짚었다.

보고서는 전문가들의 우려와 달리 최근 미국 사무직 일자리는 오히려 호황이라고도 전했다. 2022년 말 이후 미국의 관리직, 전문직, 영업직, 사무직 등 관련 직종 일자리 수는 약 300만 개 늘었다. 최근 3년 새 소프트웨어 개발자 수는 7%, 법률 보조원의 수는 21% 늘어난 현실 또한 이들 직종이 AI로 대체되고 있다는 분석과 상반된다.

보고서는 "AI 기술 발전이 노동시장을 완전히 재편할 수도 있겠지만 지금까지 극적인 변화는 일어나지 않고 있다"며 챗GPT 출시 이후 미국 일자리 구성 변화율이 1980년대 PC 등장, 1990년대 인터넷 등장 이후와 크게 다르지 않다는 예일대 예산연구소 연구를 인용했다. 이어 AI가 디지털 정보를 분석할 수 있도록 하는 데이터 주석자(라벨러), AI 구현 과정을 안내하는 현장 엔지니어, 최고AI책임자 등 새로운 직업을 만들어내는 현상도 나오고 있다고 전했다. 다만 보고서는 "과거 컴퓨터 기술 발전의 시대에도 많은 직종이 타격을 입은 것처럼 일부 사무직 종사자는 AI에 적응하지 못하고 도태될 수 있다"고 경고했다.





