안병용 전 의정부시장, 예비후보 등록…"삭감된 예산 복원하겠다"

안병용 전 의정부시장이 지난 20일 의정부시선거관리위원회에 6·3 지방선거 의정부시장 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동을 시작했다.

안병용 전 의정부시장이 지난 20일 의정부시선거관리위원회에 6·3 지방선거 의정부시장 예비후보 등록을 하고 있다.

안 예비 후보는 "이제 안병용이 적토마를 타고 청룡도(위기극복 경험과 실적을 내본 경론)로 적장을 낙마시키고, 시장을 다시 탈환해 오겠다"며 "그래서 쓰러져 가는 의정부 지역 경제를 살리고 삭감된 의정부 각 사회단체 및 복지 예산을 모두 신속히 복원하고 증액하겠다"고 밝혔다.

특히 3선 의정부시장의 경험을 바탕으로 안 예비후보는 "무너져 내린 지역경제를 다시 살려내고, 재정 위기를 극복하고 삭감된 예산을 모두 복원하겠다"며 "경전철의 지선 계획을 수립하여 경민대학역, 민락역 신설과 현안 사업들을 과감하고 신속하게 휘몰아쳐 추진하겠다"고 약속했다.

안병용 예비후보는 1956년 충주생으로 배명고와 중앙대 정치외교학과 졸업, 동국대학교에서 행정학 석·박사 학위를 받았으며 21년간 신한대(구·신흥대) 행정학과 교수로 재직 중 2010년 의정부시장에 출마해 2022년까지 12년간 의정부시장직을 수행했다.

특히 민선 5·6·7기 의정부시장을 거치며 일관된 비전으로 시의 발전을 주도하고 시민의 목소리를 가장 낮은 곳에서 경청하며, 따뜻한 마음으로 소통하는 섬김의 동반자 역할을 해온 것으로 알려졌다.

안 예비후보는 오는 24일 의정부시 재정 현실 진단과 의정부시가 발전할 수 있는 대안을 발표하고 질의응답을 통해 비전을 밝힐 기자회견을 개최할 예정이다.





