이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스5만원짜리가 다이소에선 2000원…"제발 팔아달라" ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]미 USTR "무역법 301조 조사, 주요 무역 상대국 대부분 포함"
2026년 02월 21일(토)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"3일 만에 1000억 벌었다" 정부 나서 지원하더니…'발칵' 난리난 中영화
"삼성전자, 주식 더 오르나"…美 '폰 보조금'으로 中 저가폰 겨냥
"나물 무치기 귀찮아!"…꾸미고 나와 3만원 뷔페로, '할줌마 런치' 뜬다
"스케이팅 증오한다" 은반 떠나더니…20살에 '깜짝' 금메달
애교 많던 서울대공원 호랑이 '미호' 폐사…"다툼 있었다"
"제발 팔아달라" 요청에…5만원짜리가 다이소에선 2000원
"위고비 없어도 10㎏ 빠진다더니"…MZ 다이어트 따라했는데 '충격 결과'
버스 멈추기전 내리려다 넘어졌는데…법원 "버스사 책임 30%"
'첫 피의자 조사' 박나래, 취재진에 "늦었지만 새해 복 많이 받으세요" 인사
인형이랑 같이 여행 갈래요…中 Z세대가 이끄는 '감정소비' 트렌드
갤럭시 S26 출시 앞두고 '폰 성지' 조용…"소비자 관심은 출고가"