사회
일반

하남시, ‘여성인턴 사업’ 추진…취업 지원금 최대 380만원 지원

이종구기자

입력2026.02.21 09:32

하남시, 여성 구직자 취업 디딤돌 마련
'2026년 하남여성인턴사업' 추진

경기 하남시는 관내 여성 구직자의 경제활동 참여를 확대하고 기업의 인력 채용을 지원하기 위해 '2026년 하남여성인턴 사업'을 추진한다고 21일 밝혔다.

'2026년 하남여성인턴 사업' 포스터. 하남시 제공

'2026년 하남여성인턴 사업' 포스터. 하남시 제공

이번 사업은 총 20명의 경력단절여성 등 미취업 여성을 대상으로 하며, 시가 적합한 여성 인재를 알선하고, 채용 기업이 인턴십을 거쳐 장기 고용을 유지할 수 있도록 채용 및 근속 장려금을 제공한다. 또한 실질적인 일 경험을 제공하여 취업 연계와 장기 고용 안착을 이끄는 데 목적이 있다.


지원 대상은 하남시에 주소를 둔 여성 구직자와 관내 4대 보험에 가입된 5인 이상 기업으로 주 40시간 이상 근무(전일제), 월 급여 2,156,880원(2026년 최저임금 기준)이상의 상용직 채용 조건에 부합해야 한다.

지원금은 1인당 총액 380만원으로, 참여기업에는 채용지원금 및 고용유지금을 포함해 총 320만원이, 구직자에게는 근속장려금 60만원이 지원된다. 기업은 인턴 기간 3개월 동안 매월 80만원의 채용지원금을 받게 되며, 인턴십 종료 후 상용직 또는 정규직으로 전환하여 6개월 이상 고용을 유지 시 기업과 구직자에게 각각 추가 장려금이 지급된다.


모집 기간은 1월 13일부터 예산 소진 시까지이며, 신청을 희망하는 경우 지역경제과로 사전 전화 상담 후 이메일을 통해 접수하면 된다. 자세한 사항은 하남시청 홈페이지 고시·공고란을 확인하거나 지역경제과로 문의하면 된다.


하남시 관계자는 "이번 하남여성인턴 사업이 경력단절여성을 비롯한 여성 구직자에게는 안정적인 취업의 디딤돌이 되고, 기업에는 인력난 해소에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 여성의 경제활동 참여 확대와 지속 가능한 일자리 창출을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
