이동환 시장 “미래 모빌리티와 지역 인재 성장의 선순환 만들 것”

고양시, 한국항공대와 손잡고

RISE 사업 성과공유회 개최

지역-대학 성장하는 혁신모델 구축

지난 20일 에너지엑스 DY빌딩에서 한국항공대학교 주관의 '지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 성과공유회'가 성황리에 개최됐다.

이동환 고양특례시장이 지난 20일 에너지엑스 DY빌딩에서 열린 한국항공대학교 주관의 '지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 성과공유회'에 참석해 축사를 하고 있다.

이번 성과보고회는 고양시의 RISE 사업 추진에 따라 대학의 교육·연구 역량을 지역 발전과 연계하고, 지역 산업 수요에 부합하는 인재를 양성하기 위해 마련된 자리이다. 이동환 고양특례시장을 비롯해 한국항공대학교 관계자와 교수진, 학생, 유관기관 관계자 및 관련 기업 대표 등이 참석했다.

한국항공대학교는 첨단 모빌리티 및 친환경 에너지 분야 특성화 대학으로, RISE 사업을 통해 지역 전략산업과 연계한 산학협력 프로그램 운영, 현장 중심 교육과정 운영, 기업 맞춤형 인재양성 체계 구축 등을 추진하고 있다.

이날 보고회에서는 ▲지역산업 연계 및 산학 공동연구 확대 ▲지역 발전 촉진제로서 탄소중립 녹색성장 실행 계획 ▲관내 기업과의 기술협력 등이 공유됐다.

이동환 고양특례시장은 축사를 통해 "RISE 사업은 대학이 지역 혁신의 거점으로 자리매김하는 중요한 전환점"이라며 "고양시는 한국항공대학교와 긴밀히 협력해 친환경 에너지 및 항공·우주, 미래 모빌리티 등 전략산업을 육성하고, 지역 인재가 지역에 정착해 성장할 수 있는 선순환 구조를 만들어 나가겠다"라고 밝혔다.

한편 시는 RISE 사업과 연계해 관내 대학 및 기업과의 협력을 확대하고, 지역 전략산업 맞춤형 인재 양성, 창업 지원, 기술이전 활성화 등 다양한 정책을 추진할 계획이다.





