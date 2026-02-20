본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

정영두 전 청와대 행정관, 김해시장 예비후보 등록 … "함께 잘사는 김해"

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.20 22:46

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정영두 전 노무현 정부 청와대 행정관이 제9회 전국동시지방선거 경남 김해시장 예비후보로 등록했다.


정 예비후보는 시장 선거 예비후보 등록 첫날인 20일 오전 김해시선거관리위원회에 예비후보 등록을 마쳤다고 전했다.

정영두 전 노무현 정부 청와대 행정관이 제9회 전국동시지방선거 경남 김해시장 예비후보로 등록했다. 정영두 예비후보 사무소 제공

정영두 전 노무현 정부 청와대 행정관이 제9회 전국동시지방선거 경남 김해시장 예비후보로 등록했다. 정영두 예비후보 사무소 제공

AD
원본보기 아이콘

그는 휴롬 대표이사와 BNK 경남은행 이사회 의장, 청와대 행정관으로서의 이력을 제시하며 "국정 경험과 일선에서 발로 뛰어본 실물 경제 경험을 바탕으로 함께 잘사는 김해를 위해 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.


이어 "원팀의 정신으로 아름다운 경선을 통해 오는 6월 3일 지방선거를 승리로 이끌어, 새로운 민주당 김해시장 시대를 열겠다"고 했다.


아울러 "시민을 중심에 두고 정파를 뛰어넘는 용광로 선거대책위원회를 구성해, 소통과 경청으로 반드시 김해시장 선거에서 승리하겠다"라고 덧붙였다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이런 전염병 처음" 나이 안 가린 감염에 '비상'…판 뒤집은 변수 '사료' "이런 전염병 처음" 나이 안 가린 감염에 '비상'…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기