러시아·이란 외무장관 통화…美-이란 핵협상 상황 논의

제네바 간접협상 결과 공유

러 "NPT 원칙 따른 외교적 해법 지지"

러시아와 이란 외무장관이 20일(현지시간) 전화 통화를 해 미국과 이란 간 핵 협상 상황을 논의했다.

러시아 외무부는 20일 성명을 통해 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 아바스 아라그치 이란 외무장관이 이란 측 제안으로 통화했다고 밝혔다. 양측은 최근 미국과 이란이 스위스 제네바에서 진행한 접촉 결과를 공유하고, 이란 핵 프로그램을 둘러싼 현 상황을 논의한 것으로 알려졌다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 미국과 이란은 지난 17일 제네바에서 오만의 중재로 간접 협상을 벌였다. 군사적 긴장이 고조된 가운데 열린 이번 협상에서 양측은 합의에는 이르지 못했다.

러시아 외무부는 "핵확산금지조약(NPT) 원칙에 따라 이란의 정당한 권리를 존중하면서 공정한 정치·외교적 해결책을 모색하는 협상 과정을 지지한다는 입장을 재확인했다"고 했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>