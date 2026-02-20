전영현 삼성전자 부회장, 17억원 규모 주식보상 수령

사장단, 지난해 성과급 취득

대부분 현금 대신 자사주 선택

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 190,100 전일대비 100 등락률 +0.05% 거래량 24,213,880 전일가 190,000 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로삼성전자, 글로벌 시총 14위 올랐다배당소득 분리과세 확정…고배당주로 쏠리는 자금 전 종목 시세 보기 close 반도체 사업을 이끄는 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장이 지난해 성과 인센티브로 약 17억원 규모의 자사주를 받았다.

20일 업계에 따르면 최근 삼성전자는 2025년 성과를 바탕으로 책정된 초과이익성과급(OPI) 중 자사주를 받은 임원과 세부 내용을 공시했다. OPI는 사업부 실적이 그해 목표를 넘을 경우 초과 이익 20% 내에서 연봉의 최대 50%까지 지급하는 제도다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 지난해 1월 임원에 대해 성과급을 자사주로 받도록 하는 주식 보상 제도를 도입했다. 지난달 26일 2024년 성과에 대한 자사주를 지급했고, 지난달 30일에는 2025년 성과분을 줬다.

전 부회장은 1만652주를 수령했다. 이는 지급일 종가 기준(16만500원)으로 17억964만원 규모다. 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)은 7299주로 11억7148만원어치를 받았다.

초대 사업지원실장인 박학규 사장은 5963주, 지난해 말 사업지원태스크포스(TF)장에서 회장 보좌역으로 경영 일선에서 물러난 정현호 부회장은 5772주를 수령했다. 각각 9억5706만원, 9억2640만원 규모다. 김원경 글로벌대외협력실장 사장은 1741주로 2억7943만원어치를 받았다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>