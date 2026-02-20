본문 바로가기
전통 문화유산, 명절 나들이 대명사로…설 연휴 65만 명 몰려

이종길기자

입력2026.02.20 18:55

지난해보다 30% 급증
경복궁에만 28만 명 운집

전통 문화유산이 명절 나들이의 핵심 공간으로 자리매김했다.


국가유산청 궁능유적본부는 14일부터 닷새간 이어진 설 연휴에 4대 궁과 종묘, 조선왕릉이 관람객 64만7012명을 동원했다고 20일 밝혔다. 하루 평균 12만9402명으로, 지난해 설 연휴보다 30.3% 폭증했다.

궁능유적본부는 온화한 기상 조건을 흥행 요인으로 꼽았다. 야외 활동 제약이 풀리면서 가족 단위 인파가 대거 고궁으로 몰렸기 때문이다. 명절 무료 개방 정책과 전통문화를 향한 대중의 관심도 이를 뒷받침했다고 봤다.


전체 관람객의 43.8%에 달하는 28만3114명은 경복궁에 운집했다. 창덕궁(10만4718명)과 덕수궁(8만944명), 창경궁(6만389명)은 뒤를 이었다. 명절을 맞아 자유 관람을 개시한 종묘는 4만2416명을, 조선왕릉은 7만5431명을 각각 유치했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
