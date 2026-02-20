본문 바로가기
강기윤 전 한국남동발전 사장, 창원시장 예비후보 등록 … "경제·일자리 시장"

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.20 22:32

강기윤 전 한국남동발전 사장이 제9회 전국동시지방선거 창원시장 예비후보 등록을 마쳤다.


전날 한국남동발전을 퇴임한 강 전 사장은 20일 창원시성산구선거관리위원회에서 예비후보 등록을 했다고 밝혔다.

강기윤 전 한국남동발전 사장이 창원시장 선거 예비후보 등록을 위해 창원시성산구선거관리위원회를 찾았다. 강기윤 예비후보 사무실 제공

강기윤 전 한국남동발전 사장이 창원시장 선거 예비후보 등록을 위해 창원시성산구선거관리위원회를 찾았다. 강기윤 예비후보 사무실 제공

강 예비후보는 "기업가, 정치가, 행정학 박사 3개의 심장으로 창원시를 위해 뛰겠다"라며 "경제 시장, 일자리 시장이 되어 창원의 경제를 힘차게 도약시키겠다"고 포부를 내세웠다.


그는 오는 25일 창원시청 프레스센터에서 공식 출마 기자회견을, 3월 1일에는 창원컨벤션센터에서 'CEO 강기윤 창원을 경영하라' 출판기념회를 각각 개최할 예정이다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
