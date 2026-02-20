태백시, 5429억 투입…47개 신규 사업으로 ‘지역경제 재도약’ 시동

태백시, 2026년 47개 신규 사업 착공

5429억원 투입 시민 삶의 질·지역경제 도약

강원도 태백시(시장 이상호)는 2026년을 맞아 시민의 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 위해 총 47개 신규 사업을 착공하고 지난해부터 추진 중인 22개 사업도 차질 없이 이어갈 계획이라고 20일 밝혔다.

전체 사업 규모는 5429억원에 달한다. 태백시는 이번 사업 추진을 통해 시민 복지와 안전 환경을 개선하고 지역 발전을 위한 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 방침이다.

태백시 관문에 해당하는 두문동재에는 실외정원을 조성해 태백을 찾는 관광객들에게 청정 도시로서의 첫인상을 제공하고, 시 전역에서 추진 중인 정책 숲 가꾸기 사업을 통해 자연 친화적인 도시 환경을 조성할 예정이다.

삼수권역에서는 농업 특화 지역의 강점을 살려 노지 스마트농업 시범사업과 밭기반시설 정비사업을 차질 없이 추진해 농업 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 농업 환경을 구축할 계획이다.

용연동굴 관광명소화 사업도 본격 추진된다. 롤러 미끄럼틀과 데크, 야생화 정원, 온실카페 등 다양한 시설을 확충하고 주차장과 매표소를 개선해 관광객 편의를 높일 예정이다.

시민 생활 환경 개선을 위한 사업도 적극 추진된다. 화전2분구와 장성분구 하수관로 정비사업을 지속 추진하고 황연 부녀경로당 이전과 함께 삼수·효자·화광·화목경로당 그린리모델링 사업도 예정대로 완료할 계획이다.

순직산업전사위령탑 성역화 사업은 연내 착공해 석탄산업 전사들의 희생과 헌신을 기리는 공간으로 조성된다.

황지동 중심 상권에 활력을 불어넣고 도시 공간을 재창조하기 위한 황지동 도시재생사업도 연내 마무리를 목표로 추진 중이다.

시민 안전과 주거 안정을 위한 태백소방서 신축 사업과 통합공공임대주택 건립 사업도 올해 착공된다.

함태길과 대학길 공영주차장 조성 사업도 추진돼 시민들의 교통 편의가 더욱 개선될 것으로 기대된다.

문곡소도권역에서는 태백 휴 전지훈련센터 조성과 태백 볼링경기장 증축을 통해 고원 레저스포츠 도시로서의 위상을 강화하고, 장성중앙시장 주차환경 개선 사업을 통해 지역 상권 활성화를 도모한다.

석탄산업 유산 보존을 위한 탄광유산 디지털 아카이빙과 힐빙라운지 조성 사업은 태백시의 역사적 가치를 널리 알리고 새로운 관광 자원으로 활용될 전망이다.

구문소 및 철암권역에서는 하장성 관광경관 개선사업과 폐광지역 관광도로 활성화 사업을 추진해 지역 관광 활성화에 기여할 예정이다.

이와 함께 태백시는 시내 전역의 보도 정비, 어린이 보호구역 개선, 가로보안등 유지보수 등을 통해 시민 안전을 강화하고 산림목재 클러스터 조성과 철암 고터실 일반산업단지 조성 등 산업 기반 확충 사업을 통해 지역 경제 재도약의 기반을 마련할 계획이다.

태백시 관계자는 "이번 사업들은 시민 삶의 질 향상은 물론 지역 경제 활성화와 지속 가능한 성장으로 이어질 것"이라며 "모든 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.

이어 "시민들의 다양한 요구를 시정에 적극 반영해 태백시가 더욱 살기 좋은 도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





